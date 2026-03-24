FGET concluye investigación complementaria contra Hernán Bermúdez Requena

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de La Berredora. Foto: @OHarfuch

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- La etapa de investigación complementaria contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, concluyó este martes, al vencerse el plazo de tres meses otorgado por un juez federal a la Fiscalía General del Estado (FGET).

El Ministerio Público cuenta ahora con 15 días hábiles para presentar la acusación formal, paso que abrirá la etapa intermedia y perfilará el caso hacia un eventual juicio oral.

Bermúdez Requena es señalado como presunto líder de la organización delictiva La Barredora, aliada del CJNG, y enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados.

El avance del proceso ha colocado bajo escrutinio el papel del hoy senador Adán Augusto López Hernández, quien lo nombró, en 2019, titular de Seguridad durante su gobierno en Tabasco y sobre quien han surgido señalamientos políticos de presunto respaldo al exfuncionario.

Aunque no existe imputación judicial en su contra, el desarrollo del caso mantiene la atención sobre las decisiones tomadas en materia de seguridad durante su administración.

Con la acusación, el juez deberá convocar a audiencia intermedia para depurar pruebas y resolver si el exfuncionario es enviado a juicio oral.