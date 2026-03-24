La madre buscadora Ceci Flores reporta el hallazgo de los restos de su hijo (Video)

Ceci Flores con uno de los huesos localizados, que sería de su hijo Marco Antonio. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La madre buscadora Cecilia Flores informó que localizó los restos de su hijo en una carretera de Hermosillo, Sonora.

“Yo no creo que ninguna madre merezca recoger solamente huesos”, dice la activista en un video publicado en su cuenta en la red social X. “No está completo el cuerpo de mi hijo, creo que los animales dieron rienda suelta a su instinto”.

Ceci Flores, como se le conoce en redes sociales, menciona que aún falta una confronta de ADN para confirmar que se trata de los restos de su hijo. “Por lo pronto solamente resta abrazar el puño de huesos que he encontrado, que al parecer puede ser Marco Antonio”, agrega.

En el texto que acompaña el video da por hecho que se trata de los restos de su hijo. “Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas”.

“Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte”, agrega el mensaje de la activista.

En un momento más información.