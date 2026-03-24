Marchan en Chilpancingo para exigir liberaciÃ³n del luchador social Ubaldo Segura

Integrantes del Frente Popular de la MontaÃ±a (FPM) marcharon en la Autopista del Sol en Chilpancingo para exigir la liberaciÃ³n inmediata al luchador social Ubaldo Segura. Foto: JosÃ© Luis de la Cruz

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Integrantes del Frente Popular de la MontaÃ±a (FPM) marcharon en la Autopista del Sol en Chilpancingo para exigir la liberaciÃ³n inmediata al luchador social Ubaldo Segura, recluido en un penal de alta seguridad en Veracruz.

Y demandar su traslado a Chilpancingo donde estÃ¡ radicada su causa penal en el Juzgado DÃ©cimo de Distrito.

Este martes la movilizaciÃ³n de unos 300 campesinos iniciÃ³ desde la zona norte a las 10:00 de la maÃ±ana y concluyÃ³ a las 15:40 horas, a la altura del hotel el Parador del MarquÃ©s.

Durante la marcha "pies cansados" los manifestantes se detuvieron en tres puntos donde se reunieron con el delegado de la SecretarÃ­a de GobernaciÃ³n, Juan Carlos Barrios Curti, y el director de GobernaciÃ³n del estado, Rafael JuliÃ¡n Arcos, con quienes no llegaron a ningÃºn acuerdo.

Integrantes del Frente Popular de la MontaÃ±a (FPM) marcharon en la Autopista del Sol en Chilpancingo para exigir la liberaciÃ³n inmediata al luchador social Ubaldo Segura. Foto: JosÃ© Luis de la Cruz.

El miÃ©rcoles 18 de marzo, a la 13:35 horas, Ubaldo Segura Pantoja, de 74 aÃ±os, fue detenido por agentes federales en su domicilio de la colonia Tepeyac de Tlapa, en la regiÃ³n MontaÃ±a de Guerrero.

Fue incomunicado, trasladado al estado de Puebla y luego al penal de mÃ¡xima seguridad de Villa Aldama en el estado de Veracruz.

En la primera audiencia virtual, el 20 de marzo, se informÃ³ que a Ubaldo se le imputa el delito de secuestro por una denuncia presentada por integrantes del Club de Periodistas tras una protesta de organizaciones sociales el 13 de diciembre de 2014 en Tlapa.

En esa ocasiÃ³n, periodistas de diferentes regiones del estado celebraban, en un salÃ³n de fiestas, una reuniÃ³n con funcionarios del gobierno estatal interino de Rogelio Ortega MartÃ­nez y del gobierno municipal de Victoriano Wences Real.

Al lugar llegaron integrantes del Movimiento Popular Guerrerense y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la EducaciÃ³n de Guerrero para protestar e impedir la salida de los funcionarios y periodistas en el contexto de las acciones para exigir la presentaciÃ³n de los estudiantes 43 normalistas de Ayotzinapa.

El integrante de la ComisiÃ³n PolÃ­tica del FPM, Pablo Abad DÃ­az, informÃ³ que las peticiones principales son la libertad inmediata de Ubaldo Segura y su traslado de Veracruz a Guerrero porque la causa estÃ¡ en esta entidad.

Dijo que los tiempos legales terminan el miÃ©rcoles 25 a las 8:30 de la maÃ±ana.

La continuaciÃ³n de la audiencia, dijo, es manera virtual, pero quieren que su compaÃ±ero este presente.

Las movilizaciones se replicaron en el Estado de MÃ©xico y en otros ocho estados con integrantes de la organizaciÃ³n Unidad Nacional en Resistencia, asÃ­ como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Abad DÃ­az dijo que lo mismo pasÃ³ con su compaÃ±ero Evodio PÃ©rez, quien fue recluido en un penal de Puebla y cuando fue absuelto "lo soltaron, asÃ­ como perro a la calle y ahÃ­ lo dejaron".

"Por eso estamos exigiendo que lo trasladen aquÃ­ a Guerrero", insistiÃ³.

Por parte del gobierno del estado, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, sus funcionarios les dijeron que no podÃ­an hacer nada.

"Los poderes se manejan de manera separada cuando le conviene y cuando no les conviene son independientes, entonces tampoco les creemos porque ellos estÃ¡n en comunicaciÃ³n".

El dirigente asegurÃ³ que Ubaldo Segura no estuvo en la acciÃ³n de la que se le acusa.

"No estuvo ahÃ­, es un delito fabricado para nosotros. El compaÃ±ero no estuvo en esa acciÃ³n, si efectivamente hubo movilizaciones en el marco de la exigencia de la desapariciÃ³n de los 43 estudiantes porque fue en el 2014.

"Un grupo de periodistas que hubo ahÃ­, hubo un evento, eran vÃ­speras de las elecciones, entonces hubo ahÃ­ forcejeos porque la asamblea popular de Ayotzinapa acordÃ³ que todo evento polÃ­tico en todas las regiones del Estado se iba a boicotear.

"Y tal parece que este evento de periodistas lo hicieron de manera intencional como una estrategia de provocaciÃ³n y se dieron ahÃ­ los jaloneos, Ã©l no estuvo ahÃ­ porque andÃ¡bamos en un brigadeo en comunidades, colonias y escuelas".