Otorgan doctorado honoris causa a Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) otorgó el doctorado honoris causa a Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a Rosaura Ruiz Gutiérrez.

La distinción llega en un momento clave para la UAS y su “reingeniería financiera”, con la cual buscan el espaldarazo del gobierno federal para ejecutar esta medida que plantea descuentos a trabajadores jubilados para mantener sanas las finanzas de la Universidad.

El reconocimiento fue otorgado por el rector Jesús Madueña Molina, quien encabezó uno de los contingentes de acarreos al último evento de la presidenta Sheinbaum en Culiacán el 28 de febrero último.

Este reconocimiento se propone desde rectoría o instancias académicas y posteriormente se aprueba por el Consejo Universitario. Para otorgarlo es debido justificar por méritos excepcionales comprobables, sin embargo, en el caso de ambas investigadoras, ninguna guarda relación con el estado.

Annie Pardo Cemo es profesora emérita en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y fundadora del Laboratorio de Investigación en Bioquímica, mientras que Rosaura Ruiz Gutiérrez es investigadora con una amplia trayectoria académica y de gestión que ha ocupado cargos de relevancia en la UNAM, como directora general de Estudios de Posgrado, secretaria de Desarrollo Institucional y directora de la Facultad de Ciencias.

En 2018, Ruiz Gutiérrez fue designada como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en el mismo periodo en que Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno.

En el evento también estuvo el gobernador Rubén Rocha Moya, quien encabezó un conflicto con la UAS, lucha zanjada con la reelección de Madueña Molina como rector.

En 2025, este reconocimiento fue para Luciano Concheiro Bórquez, quien estuvo en la Subsecretaría de Educación Superior en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.