Pobladores de San José Chiapa acuerdan lucha legal contra el Polo de Desarrollo para el Bienestar

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue. (apro).- Aunque el gobierno federal ya emitió un acuerdo que declara a 40 hectáreas de este municipio como Polo del Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de Puebla, pobladores acordaron emprender una lucha legal para impedir que se concrete ese proyecto, el cual consiste en una megarecicladora de basura, al calificarlo de una “imposición autoritaria”.

“Se nos ha dicho que (este proyecto de recicladora) es una maravilla de tecnología, pero en ningún momento se nos dio la oportunidad de conocerlo. Nos atrevemos a protestar porque sistemáticamente se estableció un decreto en el que nunca se consideró la voluntad de los vecinos de San José Chiapa”, dijo Jorge Octavio Contreras, habitante de esta localidad durante una asamblea realizada este domingo.

“Es un decreto que viene desde arriba hacia abajo; autoridades federales, estatales y locales. Pero la población queda sin defensa, sin conocimiento, es un acto arbitrario”, reclamó al recordar que en esta región ya ocurrió antes lo mismo, cuando se instaló aquí la armadora alemana Audi y se les prometió que traería múltiples beneficios para esa localidad, pero fue al contrario.

Igual, los vecinos recordaron que en 2023 tampoco fueron consultados cuando se decidió ubicar aquí un relleno sanitario, que a tres años se ha convertido en un problema de contaminación para la región.

Cabe recordar que a finales de febrero pasado ese basurero se incendió y provocó una contingencia ambiental en varios municipios, que tuvieron que suspender clases y actividades públicas por el humo y gases que se dispersaron.

Los habitantes, con el apoyo de activistas, académicos y de localidades vecinas, conformaron un comité para emprender acciones legales para exigir el cierre de ese tiradero de basura, pero también contra el proyecto de la megarecicladora ya aprobado por el gobierno federal, el cual consideran una amenaza para el agua, el aire, el territorio y calidad de vida de los habitantes de la zona Cuenca Libres-Oriental.

Dejaron en claro que nunca fueron informados previamente de lo que trata este proyecto, ni conocen que se haya llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental. Hasta ahora el único reporte con el que cuentan es el acuerdo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo.

Incluso, cuando los habitantes confrontaron este 9 de marzo al presidente municipal de esta localidad, Alejandro Hernández Romero, si tenía informes de este llamado Polo de Economía Circular, éste les dijo que igual sólo conocía lo publicado en el DOF y que hasta ese día el gobierno estatal no había solicitado el uso de suelo para la instalación de la recicladora.

De acuerdo a los vecinos, representantes del gobierno estatal y federal estaban anunciando que hasta este martes 24 estarían en Ciudad Modelo para aclarar sus dudas sobre el proyecto, además de que algunos lugareños fueron llevados en un autobús a conocer la recicladora que opera en la Ciudad de México.

Pero en esta reunión, los opositores acordaron que no aceptarán que les ofrezcan obras públicas a cambio de que se instale ese llamado “parque de economía circular” en este municipio.

El luchador social, Renato Romero, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia mañanera aseguró que no había comunidades cercanas a los terrenos que ofreció el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para la instalación de este centro en el que se invertirán 1,700 millones de pesos.

Sin embargo, señalo que las 40 hectáreas están a unos 300 metros de casas y aparte colindan con campos de cultivo de San José Chiapa, por lo que consideró que el gobierno poblano está “engañando” a la presidenta.

Agregó que no están en contra de que se recicle la basura, pero hasta ahora las instalaciones de ese tipo de depósitos nunca cumplen con la normatividad porque lo que les importa es el negocio.

A la lucha de San José Chiapa, se sumó Efrén López, comisariado ejidal de San Lorenzo Cuapiaxtla, Tlaxcala, quien criticó el autoritarismo del gobernador Armenta al dar por hecho que se va a instalar este proyecto, sin antes haber consultado a los ciudadanos que podrían ser afectados y sin haber hecho un estudio previo.

Agregó que los habitantes de esa zona no se oponen sin razón, pues ya enfrentan consecuencias ambientales como el incendio del basurero ocurrido hace menos de un mes y les preocupa lo que ocurra cuando se multiplique la confinación de basura.

“Lo mínimo es que deben hacer una consulta ciudadana, lo mínimo es que tenemos que pedir información de las repercusiones. También ellos podrán a decir de los beneficios a corto, mediano y largo plazo, pero son más los perjuicios que los beneficios que serán para unas cuantas empresas que se van a hacer millonarias a costa de la basura, pero sobre todo será a costa del medio ambiente”, manifestó.

Martín Barrios, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales de Tehuacán, dijo que la decisión de las autoridades de poner los depósitos de la basura en pueblos indígenas, es parte de un “racismo ecológico”.

El activista propuso difundir información entre los habitantes tanto de San José Chiapa, como de otras comunidades vecinas que igual se verán afectadas, así como recurrir a una denuncia popular ante la Profepa por el actual basurero y a interponer amparos para ser reconocidos como pueblos indígenas y se revindique su derecho a ser consultados para la instalación de la recicladora.

El alcalde de esta localidad ofreció realizar una asamblea este miércoles 25 para escuchar la postura de los habitantes.

En tanto que el gobernador Armenta lanzó el 9 de marzo una advertencia para los opositores a este parque, pues aseguró que “oponerse ´por oponerse” sería “obstrucción a la autoridad” y que eso era un delito.