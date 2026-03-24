SCJN resuelve que exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas, no regrese al cargo

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el caso del exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien no podrá regresar al cargo al considerar que su caso es extemporáneo y con ello su sobreseimiento.

El exalcalde morenista fue desaforado del cargo desde el Congreso de Sinaloa el 1 de mayo de 2025, por lo que comenzó la cruzada legal desde entonces y resuelta hasta este martes 24 de marzo.?

El proyecto del magistrado Aristides Guerrero que advertía la inconstitucionalidad del procedimiento finalmente fue revisado después de tres sesiones en las que estaba programada pero dejada fuera del listado de asuntos por resolver.?

Este advierte que la decisión del Congreso de Sinaloa se?tomó sin que se diera posibilidad al Ayuntamiento de Ahome?de defenderse frente a una decisión que impactaba directamente en su conformación, por lo cual se considera que debe declararse la invalidez de la decisión del Congreso y ordenaba la restitución de Gerardo Vargas en su cargo.

Si embargo este fue desechado al considerar que era extemporáneo y con ello el sobreseimiento del caso que pretendía reinstalar en la presidencia municipal al morenista Gerardo Vargas Landeros.

Vargas Landeros promovió desde el mismo municipio una controversia constitucional argumentando que?el procedimiento se realizó sin la participación del Ayuntamiento y que la decisión del Congreso de Sinaloa afecta la forma en que está integrado su gobierno y su autonomía municipal.

El caso tuvo su origen luego de la destitución del cargo sufrida por presuntos actos de corrupción con el arrendamiento de patrullas en diciembre de 2021, pero no fue sino hasta 2025 con su desafuero desde el Congreso de Sinaloa.

Gerardo Vargas Landeros es uno de los rivales políticos de Rubén Rocha Moya, y uno de los que le disputó la candidatura a la gubernatura en 2020-2021, junto a los también ex alcaldes desaforados de Culiacán y Mazatlán, Jesús Estrada y Luis Guillermo Benítez.

También, antes de su separación del cargo, hizo públicas sus intenciones de buscar la candidatura este año por Morena durante un evento en Los Mochis, cabecera municipal de Ahome.