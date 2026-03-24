UNISON suprime Fondo Editorial tras producir “el mejor libro del año” en México y despide al titular

HERMOSILLO, Son., (apro) .- La coordinación del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora (FEUS), área que recientemente fue galardonada tras producir “el mejor libro del año” en México, fue suprimida por la administración de la casa de estudios (UNISON) y su titular fue despedido, en medio de una “reestructuración” del área.

“La universidad es un lugar que durante mis estudios me sentí libre para pensar, para decir, para opinar. Lo que estaba intentando nada más era retribuir ese cariño, ese amor que le tengo, a ese lugar que en muchos sentidos es un lugar para respirar”, dijo a Proceso Iván Ballesteros Rojo, excoordinador del FEUS.

La retribución que menciona el editor incluye galardones como el que entrega la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) al “mejor libro del año” en la modalidad de No Ficción con el ensayo titulado “Detective de Objetos”, de Shaday Larios.

Más allá de este tomo, el trabajo realizado en el FEUS incluye también la vinculación de la casa de estudios para trabajar en coediciones con instituciones como la Universidad de Copenhague, la Universidad de Texas o la UNAM, así como con embajadas como la de Rusia y España.

Con ello, aseguró Ballesteros Rojo, se logró la publicación de 16 textos en colecciones que incluyen a autores nacionales, internacionales y locales, mismos que llegaron a librerías como la Rosario Castellanos, de la Ciudad de México.

Ante esto, la respuesta dada por las autoridades universitarias al trabajador se resume, según el oficio entregado en lo que era su oficina, con fecha de 18 de marzo, a que se “realizó una reestructuración organizacional del personal que labora en la Dirección de Vinculación y Extensión (DVE)”, lo que suprimió el puesto.

No obstante, otras versiones comunicadas a Proceso indican que altos funcionarios de la universidad determinaron cancelar el proyecto debido a que se concentraba en la publicación de libros ajenos a la casa de estudios, mientras que los directivos de la DVE dijeron al afectado directo, tras su despido, que el cambio se debía a que su contrato “estaba mal hecho”.

La situación despertó inconformidad entre escritores y personas relacionadas con la producción cultural de Sonora, principalmente, quienes actualmente buscan revertir lo sucedido a través de una petición en change.org, misma que, al cierre de esta nota, supera las mil 200 firmas.