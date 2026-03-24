Vinculan a proceso a integrantes del Frente Unido de Pueblos por presunta asociación delictuosa

Manifestación de integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio . Foto: Facebook: Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

GÓMEZ PALACIO, Dgo., (apro) .- Integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que se manifestaron para exigir una liquidación justa a trabajadores de la empresa Sotomex, fueron vinculados a proceso por los delitos de asociación delictuosa, robo equiparado y ataques a las vías de comunicación y transporte.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), un juez de control determinó la vinculación al considerar que existen elementos suficientes para presumir su participación como coautores en los hechos registrados los días 17 y 18 de marzo, en Dinamita, municipio de Gómez Palacio, luego de su detención, en flagrancia, durante un operativo interinstitucional.

Según la Fiscalía, los imputados presuntamente habrían participado en bloqueos ilegales, el apoderamiento de unidades de transporte y actos de presión económica contra empresas de la región Laguna. En este contexto, la inclusión del delito de asociación delictuosa implica que, para la autoridad, las acciones no fueron aisladas, sino parte de una organización con fines ilícitos.

El órgano jurisdiccional determinó prisión preventiva justificada para: David "G", Isela "G", Damián "O", José Camilo "O", Bryan Uriel "O", Angélica "O", Edgar Guadalupe "O", Damián "O", Ricardo Ángel "G", Flavio César "G", Ángel Gabriel "G", José Guadalupe "C", Germán "C", José Jacinto "O", Reynalda "H", Yesenia "C", José Guadalupe "C", Bernardino "O", Ángel Vladimir "L", Rogelio "C", Valentín "O", Aurora Ivette "C", Refugio "H", Óscar "E", Alejandro "R", Benjamín "N", María Dolores "C" y Alicia "O".

Cuatro más, Alejandro "R", Benjamín "N", María Dolores "C" y Alicia "O", enfrentarán el proceso bajo resguardo domiciliario.

En el caso de Alejandro "R", se informó que solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su audiencia de vinculación fue programada para el 23 de marzo de 2026.

La FGED sostuvo que las investigaciones apuntan a bloqueos sistemáticos contra empresas, incluyendo una dedicada a la fabricación de explosivos, lo que, afirmó, generó riesgos a la población, afectaciones operativas y pérdidas económicas millonarias, además de la exigencia de pagos indebidos.

Asimismo, indicó que continuará la integración de carpetas de investigación, particularmente en lo relativo al delito de extorsión, con el objetivo de fortalecer las imputaciones.

Por su parte, integrantes del Frente Unido han rechazado las acusaciones y sostienen que se trató de una protesta pacífica en defensa de derechos laborales, por lo que consideran que delitos como la asociación delictuosa forman parte de un proceso de criminalización de la protesta social.

Desde la detención, han mantenido movilizaciones para exigir la liberación de sus compañeros y compañeras. Entre sus acciones se encuentran un plantón a las afueras de la Presidencia Municipal, otro en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio y una marcha en la que denunciaron la represión de la que aseguran han sido objeto.

Además, organizaciones como la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, el CNTE Laguna, la Liga Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Confección de Nazareno, Encuentro Ciudadano Lagunero, se han sumado a la exigencia para la liberación de las personas detenidas y la no criminalización de la protesta social.