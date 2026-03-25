Aparecen restos de hidrocarburos en Playa Miramar, en Tamaulipas

CIUDAD MADERO, Tamps. (apro).- Se reportó la aparición de restos sólidos de hidrocarburos en la Playa Miramar. De acuerdo con especialistas, se trata de una masa de hidrocarburo intemperizado en estado sólido, así como fragmentos menores dispersos en distintos puntos del litoral.

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron labores para retirar estos residuos durante recorridos de vigilancia tanto en tierra como en mar. El material fue recolectado y canalizado a una empresa autorizada para su manejo y disposición final controlada.

Según expertos, estos restos podrían estar relacionados con desechos de las llamadas “chapopoteras” ubicadas en la región. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado la llegada a esta zona del derrame de hidrocarburos registrado en el sur del país.

Pese a ello, las autoridades se mantienen en alerta, sobre todo ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, ya que Miramar es uno de los destinos turísticos más visitados en esta temporada. Aunque autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial, personal de Marina continúa con monitoreos constantes en la franja costera.

Por su parte, el secretario de Turismo del estado, Benjamín Hernández Rodríguez, aseguró que la presencia de estos residuos no afectará la actividad turística en la zona. Indicó que el material detectado fue mínimo y ya fue retirado, además de que no se han registrado nuevos ingresos en las últimas horas.

Agregó que se mantiene vigilancia permanente por parte de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la Secretaría de Marina, Protección Civil y autoridades municipales, sin que hasta ahora se reporten afectaciones en otros puntos del litoral. Asimismo, precisó que destinos como La Pesca, en Soto la Marina; San Fernando; la Playa Bagdad, en Matamoros; así como Aldama y Altamira, se encuentran libres de residuos.