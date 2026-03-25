Arrestan a sujeto acusado de violar a su sobrina de cuatro años en Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) arrestaron a un sujeto por presuntamente haber violado a su sobrina de 4 años de edad, en hechos registrados en el municipio de Mexicali.

La acusación es contra de Humberto Isaías “N”, de 24 años de edad, y quien había sido denunciado en una manifestación encabezada por su hermana y madre de la pequeña, Cintia Calderón Valenzuela.

Ella, junto con otros familiares, denunció públicamente el caso el martes 24 de marzo en las oficinas de la dependencia en la capital bajacaliforniana.

“El tema de mi denuncia es por abuso sexual en contra de mi hermano Humberto”, según acusó ante la prensa local, al tiempo de contar que, por motivos laborales, le encargaba durante mucho tiempo a la niña.

Refirió que ella suele tener jornadas de 12 horas, además de que tarda una hora en llegar a su casa, alrededor de las 19:00 horas.

“Llego y él no está. Se me hace raro que él no esté. Le hablo a mi niña y le digo: ‘ven para cambiarte’. Me empieza a decir mi hija que su tío se había bajado los ‘shores’ (shorts o pantalones cortos) y que le enseñó su cosa y que le dijo que se lo chupara”, refirió.

La señora Cintia agregó que incluso le preguntó a su hija si había realizado esta acción.

“Y me respondió que sí. Pues en ese momento me quedé helada. Empecé a moverme, me fui (a la colonia) Hidalgo, donde él vive con mi mamá. Me acompañan dos unidades (de policía) y mi mamá se pone totalmente a la defensiva”, de acuerdo a su testimonial.

El día de la manifestación frente a la FGE, Cintia sospechó que su madre “escondía” a su hermano y que se estaba portando en calidad de “cómplice”.

“Y la verdad, si es posible irme en contra de ella, también lo voy a hacer. Porque sí, es mi mamá, pero aquí se trata de mi hija”, afirmó la denunciante.

Agregó que la niña ya había sido valorada por una psicóloga y que le habían tomado la declaración correspondiente.

Este miércoles 25 de marzo, la FGE informó de manera oficial que el abuso sexual ocurrió el viernes 20 de marzo en el fraccionamiento Lomas Altas, y que habían obtenido la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género, la denuncia fue interpuesta por la madre.

“Las indagatorias permitieron establecer que el imputado aprovechó su relación de confianza como cuidador de la víctima y de otro menor para consumar la agresión”, según la versión oficial.

De acuerdo a los medios de comunicación de la capital bajacaliforniana, al parecer Humberto Isaías estaba escondido en un centro de rehabilitación de la localidad.

Tras el arresto y la imposición de prisión preventiva, el juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y que el Ministerio Público obtenga las pruebas necesarias para el proceso.