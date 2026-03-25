Detienen al jefe de Seguridad de Matehuala; lo investigan por el secuestro de siete electricistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Eduardo “N”, director de la Policía Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, fue detenido y está siendo investigado por presuntos vínculos con el grupo que secuestró a siete trabajadores electricistas en el mismo municipio, quienes fueron localizados el pasado lunes 23 de marzo.

El funcionario fue detenido con 52 bolsas de mariguana, tres bolsas de cristal y un vehículo de uso oficial de la marca Nissan, de acuerdo con medios de comunicación locales. En otra acción, las autoridades arrestaron a Pablo “N”, exdirector de Comercio municipal y líder sindical del mismo municipio, por presunta relación con el caso.

Durante su arresto, a Pablo “N”, conocido como “El Lic” o “El Marrrano”, se aseguraron 29 dosis de mariguana, así como una camioneta marca Chevrolet. En el mismo operativo se capturaron al menos a cinco personas más por su probable participación en delitos como secuestro, extorsión y asociación delictuosa, informó El País.

Medios locales reportaron que “El Lic” habría exigido dinero a un contratista que requirió los servicios de los electricistas. Tras la negativa, Pablo “N” habría ordenado el secuestro de los trabajadores para conseguir el pago.

Los siete electricistas fueron reportados como desaparecidos el pasado sábado 21 de marzo por sus familiares, lo que activó un intenso dispositivo de búsqueda por parte de las autoridades estatales, con el apoyo de 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de San Luis Potosí.

Durante la mañana del lunes 23 de marzo del 2026, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a los siete electricistas originarios del municipio de Cárdenas.

Los agentes de la PDI informaron que las personas fueron ubicadas en el libramiento hacia el municipio de Matehuala y que se encontraron en buen estado de salud.

Los trabajadores solían trabajar en la zona del altiplano potosino y antes de ser privados de su libertad se trasladaban en una camioneta con maquinaria, en la que recorrieron los casi 300 kilómetros de distancia que separan el municipio de Cárdenas y el de Matehuala.

El grupo de electricistas llegó el lunes 16 de marzo a Matehuala para realizar un trabajo en esa ciudad. De acuerdo con sus familiares, mantuvieron el contacto con ellos durante toda la semana, hasta el sábado 21 de marzo, cuando se volvió imposible localizarlos.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, informó en X (antes Twitter) que se reunió con los trabajadores tras su localización y aseguró que “brindó acompañamiento integral a sus familiares durante todo el proceso”.

Me reuní con los trabajadores localizados en los límites de Matehuala, quienes se encuentran a salvo y en proceso de reunirse con sus familias.



Su ubicación fue posible gracias a un despliegue coordinado entre autoridades estatales, federales y el Ejército Mexicano, que permitió… pic.twitter.com/35vWkuio4u — Ricardo Gallardo Cardona ???? (@RGC_Mx) March 23, 2026

Asimismo, afirmó que sostuvo una reunión de seguridad en Matehuala con el objetivo de reforzar las acciones “para salvaguardar la región”. “Trabajamos de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para mantener la vigilancia y proteger a nuestras familias. En San Luis Potosí no bajamos la guardia”, dijo.

¿Cómo fue el secuestro y liberación?

Los electricistas revelaron en una entrevista con Milenio que los criminales los interceptaron en la carretera federal cuando se dirigían hacia su trabajo y los llevaron a una casa de seguridad. Ahí permanecieron cautivos por más de 48 horas.

“Nos llevaron a una casa de seguridad. Nos vendaron y amarraron. Fue una experiencia muy crítica; pensamos que no volveríamos a ver a nuestras familias”, dijo una de las víctimas a Milenio.

Los testimonios apuntan a un intento de reclutamiento forzado, ya que los criminales afirmaron que los habían privado de su libertad para trabajar con el grupo delincuencial en labores de electricidad.

Sin embargo, el lunes sus captores los dejaron ir. “En la mañana nos dijeron que nos subiéramos al carro y nos liberaron”, dijo uno de los trabajadores.

Posteriormente, caminaron hasta la caseta de cobro del libramiento en Matehuala, donde pidieron auxilio y fueron resguardados por elementos de seguridad.