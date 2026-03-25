Detienen en Tabasco a implicado en muerte de niña de siete años en fuego cruzado

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Un hombre presuntamente involucrado en la muerte de una niña de siete años, ocurrida el viernes durante un fuego cruzado en la ranchería Río Tinto, municipio de Centro, fue detenido en las últimas horas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Serafín Tadeo Lazcano.

El funcionario indicó que el sujeto, ya a disposición de las autoridades, pertenecería a un grupo delictivo, aunque evitó precisar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones.

Tadeo Lazcano subrayó que en este caso “habrá cero impunidad”, y sostuvo que se trata de una prioridad para las corporaciones de seguridad. “Tenemos detenciones importantes, seguiremos trabajando y no vamos a permitir que se vuelva a dañar a la ciudadanía”, afirmó.

El titular de la SSPC insistió en que “los niños son sagrados”, por lo que las acciones de seguridad se reforzarán en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y el resto de las instancias que integran la Mesa para la Construcción de la Paz.

Sobre el móvil del ataque armado contra el vehículo en el que viajaba la menor, junto con sus padres, que también fueron heridos, el funcionario señaló que no puede ser revelado por ahora, a fin de no afectar el desarrollo de las indagatorias.

Por separado, el fiscal general del estado, Tonathiu Vázquez Landero, confirmó que se han realizado diversos operativos en la entidad y que algunas personas podrían estar relacionadas con estos hechos; sin embargo, aclaró que aún no se puede establecer con certeza la responsabilidad de los detenidos.

“Es muy aventurado dar una certeza en este momento. La policía de investigación, los fiscales del Ministerio Público y los servicios periciales continúan trabajando para acreditar científica y ministerialmente este hecho”, señaló.

Agregó que las indagatorias se desarrollan en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, con el objetivo de confirmar o descartar la participación de los detenidos y esclarecer plenamente el caso.

La menor murió tras quedar en medio de un intercambio de disparos, un hecho que generó indignación social y reforzó los operativos de seguridad en la zona.