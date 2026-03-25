Diputado se pronuncia por pena de muerte para joven que mató a dos maestras en Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- El diputado local independiente, Carlos Bautista Tafolla, se pronunció este miércoles a favor de la pena de muerte contra el adolescente que el pasado martes asesinó a tiros a una maestra y a la coordinadora académica de la preparatoria Antón Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

“¿Qué prefieren?, ¿que muera el niño de 15 años o que asesine a dos madres que no tenían absolutamente nada que ver?”, argumentó el diputado integrante del Movimiento del Sombrero, quien sostiene que se precisan castigos ejemplares en estos casos, y habla también de establecer penas para los padres.

En el Congreso local se guardó este día un minuto de silencio por las dos mujeres ultimadas, con posicionamientos y entrevistas de los diputados sobre el hecho, sin una postura común sobre cómo abordar institucionalmente los casos de incidencia delictiva de adolescentes en Michoacán que, entre 2017 y 2023 registró un alza de 2200% en los casos de personas adolescentes que ingresaron a Centros de Internamiento partiendo de las estadísticas del INEGI.

A la par, en el municipio de Lázaro Cárdenas alumnos y habitantes del lugar, colocaron veladoras y guardaron luto frente al acceso principal del plantel educativo en el que Osmar “N”, ultimó a las dos mujeres.

Debido a que victimario es menor de edad, enfrentará un proceso bajo la Justicia para Adolescentes, lo que implica la posibilidad de que obtenga su libertad en un periodo de tiempo reducido, no mayor a los cinco años.

Carlos Bautista, quien tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez –perpetrado por un joven de 17 años de edad como autor material-, ha planteado reformas para que los adolescentes puedan ser juzgados como adultos a partir de los 16 años, consideró que a los diputados les da miedo legislar al respecto “les tiembla mucho la mano”.

“Si las cosas siguen así, no vamos a cambiar absolutamente nada, yo tengo mucha fe en que tengamos mano dura, porque esos jóvenes deben ser castigados; debe existir un ejemplo, un castigo ejemplar para que los demás jóvenes dejen de hacer eso, para que al menos lo piensen dos veces”.