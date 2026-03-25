Gobierno de Puebla debe frenar tala de árboles por proyecto de Cablebús

PUEBLA, Pue. (apro).- El Colectivo Hermanos Serdán, junto con vecinos de las colonias Prados Agua Azul, Huexotitla y San Gabriel Pastor, así como integrantes de la Asamblea Social del Agua y de La Voz de los Desaparecidos Puebla lograron frenar la tala de árboles que pretende llevar a cabo el gobierno estatal para la construcción del cablebús en esta ciudad.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional a las organizaciones y vecinos al dictaminar como “parcialmente fundado” el recurso de queja 133/2026 y reconocer que existe un riesgo ambiental real en el proyecto del sistema de transporte por cable.

La resolución ordena detener la tala, desmonte y cualquier intervención en parques o zonas verdes que se verían afectadas por el proyecto. La medida aplica de forma amplia para asegurar que no cause daño ambiental, es decir, que ningún árbol podrá ser afectado mientras que se resuelve el juicio de amparo 362/2026 que promovieron los vecinos y agrupaciones.

También, el tribunal señaló que, en este punto, el proyecto “no se acredita como un beneficio social ni sustentable”, por lo que procedía la suspensión para frenar un posible daño ambiental.

“Se acreditó que la obra puede generar daños a áreas verdes y a la biodiversidad. Con base en ello se determinó necesario aplicar una medida cautelar para evitar afectaciones mientras continúa el proceso (juicio de amparo)”, señaló el Colectivo Hermanos Serdán en un comunicado.

La semana pasada, los promoventes dieron a conocer que, aunque Jorge Arroyo Martinez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, admitió la solicitud de amparo, negó la suspensión provisional, por lo que presentaron el recurso de queja contra dicha resolución.

Los colonos y organizaciones pidieron además como medidas cautelares que se suspendan las obras del cablebús y que se restituya el derecho de participación ciudadana en ese proyecto de obra pública, sin embargo, el tribunal colegiado sólo concedió la suspensión en cuanto a la tala, trasplante o poda de árboles.

En la demanda de amparo, se reclama a las autoridades poblanas por la omisión de garantizar la participación de los habitantes de Puebla en los procesos de toma de decisiones ambientales y en la definición del proyecto del cablebús, así como impedir acceso a la información, incluido la evaluación de impacto ambiental y de riesgos de esa obra pública.

Cabe señalar que, vecinos de la colonia Bella Vista denunciaron que en el parque conocido como El Ángel, ubicado en la calle 17 Oriente, entre la 16 y 18 Norte, personal de la Secretaría de Infraestructura del Estado taló seis árboles y se presume que esto es parte de las obras de construcción del cablebús pues en ese lugar se edificaría una de las torres de soporte.

Igual, habitantes de la zona de Amalucan aseguraron que la tarde del domingo fueron provocados cinco incendios simultáneos en el parque donde se pretende construir una de las estaciones del sistema de transporte.