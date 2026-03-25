Huachicoleros operan ordeña de ductos con pobladores locales: Pemex

HIDALGO (apro) .- La Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha identificado que miembros de la delincuencia organizada generan alianzas con pobladores locales para el robo de hidrocarburos mediante perforaciones a ductos; asimismo, ha detectado que estas válvulas, “muchas veces”, transitan por propiedades ejidales o privadas.

Al reservar, totalmente y por cinco años, la ubicación por localidad, colonia, barrio, ejido, o cualquier otro, donde fueron halladas cada una de las tomas clandestinas en Hidalgo durante 2025, Pemex reconoció que su red de ductos es considerada “una instalación estratégica que se encuentra permanentemente afectada por la incidencia en la ordeña de ductos”, lo cual “representa un problema con múltiples efectos desde daños a la infraestructura hasta afectaciones a la población y al medio ambiente”.

“Para afrontar dicha problemática se han implementado diversas estrategias diseñadas para llevarse a cabo en zonas específicas, sobre todo donde este ilícito va en aumento, y de proporcionarse la información solicitada, las acciones encaminadas a su implementación quedarían endebles”, sostuvo para justificar la reserva, que es la respuesta a un requerimiento dirigido por el reportero (folio 340023800029726).

El escenario de Hidalgo respecto a este delito es una guerra entre dos escisiones del otrora cártel único de Los H o Los Solas, en el Valle del Mezquital –una pugna que ha dejado cuerpos acribillados, ataques armados, multihomicidios, masacres y tortura extrema–.

Por otra parte, en la zona de Cuautepec, en el Valle de Tulancingo –que es otro punto de alta incidencia en cuanto a extracción de crudo en esta entidad–, Los Cenobios mantienen la operación del delito, confrontados con grupos que emanan de la Sierra Norte poblana, también dedicados al huachicol.

La petrolera argumentó que, de proporcionar la información, “se causaría un serio perjuicio en cuanto a las acciones de seguridad en las instalaciones estratégicas de Pemex implementadas para prevenir, inhibir y combatir el robo de hidrocarburos, así como a la integridad del personal que desarrolla las funciones operativas”.

“Debemos partir del hecho de que la sustracción ilícita de hidrocarburos se ha convertido en una fuente de ingreso para las organizaciones criminales que operan en nuestro país, delito que se desprende de la colocación de tomas clandestinas en los ductos de Pemex; sin embargo, la problemática del robo de combustible no afecta por igual a todos los estados de la República Mexicana, concentrándose en regiones específicas, generalmente en zonas rurales donde la manipulación de los ductos puede realizarse con mayor tranquilidad y precisión”, argumentó Petróleos Mexicanos.

Durante el año por el cual se requirió la información, 2025, Hidalgo se posicionó como el estado con más tomas clandestinas en el país: 2 mil 785, de un total de 10 mil 591 perforaciones detectadas en 24 entidades.

Con ello, el estado gobernado por el morenista Julio Menchaca Salazar lideró la estadística por octavo año consecutivo, de 2018 a 2025. Este periodo en el que grupos de huachicoleros posicionaron a Hidalgo en el primer lugar nacional por el número de perforaciones a ductos mediante los cuales hurtan diésel, gasolinas y petroquímicos corresponde a los mandatos de Omar Fayad Meneses (2016-2022) y de Menchaca.

En la reserva de información, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica reconoció que combatir a los huachicoleros ha “representado un gran reto” al desempeñar, en coordinación con las fuerzas armadas, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, las acciones de protección por amenazas y riesgos a Pemex y, en su caso, a sus empresas filiales.

Para la paraestatal, proporcionar la información requerida sobre los sitios de incidencia directa “compromete la seguridad de las instalaciones estratégicas de Pemex, considerando que los responsables de esta actividad ilícita suelen ser, en la mayor parte de los casos, miembros de la delincuencia organizada que han generado alianzas con los pobladores locales”.

Estos últimos, sostuvo, “a cambio de una remuneración económica se suman en la cadena de actividades delictivas”. Por ello, consideró que, de dar a conocer esos datos, se podría “localizar el lugar donde se ubica la red de ductos de Pemex, acotando el radio de búsqueda y/o localización de estos, sin omitir que muchas veces los ductos transitan por propiedades ejidales o privadas”.

Insistió que proporcionar la información “sería equiparable a orientar a los grupos criminales a la detección de puntos o lugares en los que sería más accesible la colocación de una nueva toma clandestina, lo que representa un riesgo inminente para los habitantes de las zonas, así como para las instalaciones estratégicas” de Pemex.

En el requerimiento informativo se solicitó la ubicación de los puntos que ya han sido vulnerados por los huachicoleros; es decir, sitios que los propios integrantes del crimen organizado conocen y, por ende, es ahí donde han perforado válvulas para sustraer los hidrocarburos.

Sin embargo, Petróleos Mexicanos teme que “al caer esta información en manos de miembros de organizaciones criminales”, se ponga “en riesgo la vida, la salud y la seguridad física del personal de Pemex que realiza funciones operativas” con las que intenta reducir el delito.

“Lo anterior cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta los actos de incidencia delictiva en los que se ha materializado la afectación a las instalaciones estratégicas y sistemas de ductos, así como las agresiones que ha sufrido el personal de Pemex, Sedena, Semar y de otras corporaciones policiacas, en las que han resultado con lesiones e inclusive han perdido la vida”, argumentó.

“Si bien se reconoce el interés de la sociedad en conocer las estadísticas delictivas para fines de rendición de cuentas, este interés se ve superado por la necesidad de proteger la integridad de las personas y las instalaciones estratégicas. El perjuicio de difundir el ‘número de tomas clandestinas... ubicación por localidad, colonia, barrio, ejido o cualquier otro, en la que fueron halladas cada una de las tomas clandestinas’, sería irreversible y adverso frente al beneficio de la transparencia”, afirmó también Pemex, en el acuerdo de reserva emitido por su Comité de Transparencia, cuya determinación data de su Sexta Sesión Ordinaria de 2026, llevada a cabo el 12 de febrero último.