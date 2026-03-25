Liberan al luchador social Ubaldo Segura por falta de elementos para procesarlo

El luchador social Ubaldo Segura a su salida del Cefereso de Veracruz, donde se encontraba detenido por el secuestro de periodistas. Foto: Captura de video

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- A siete días de su detención en Tlapa, en la región de la Montaña de Guerrero, el luchador social Ubaldo Segura Pantoja, de 74 años, fue liberado del penal de alta seguridad de Veracruz, luego de que un juez federal con sede en Chilpancingo le dictó auto de libertad al no acreditar el delito de secuestro.

A las 15:30 horas de este miércoles uno de los dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM) abandonó el reclusorio Cerro de León, ubicado en el municipio de Villa de Aldama, Veracruz.

“Compañeros y compañeras que estuvieron pendiente de la situación un tanto crítica que hoy termina. Quiero agradecer todo el apoyo que me han dado. Es cierta aquella frase que dice que sólo el pueblo defiende al pueblo”, dijo en un video al salir del penal.

Ayer por la noche, en un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que la jueza del Juzgado Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, maestra Haydeé Guadalupe Rodríguez Hernández, resolvió:

“A las veinte horas con cincuenta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, en favor de Ubaldo Segura Pantoja, por lo que hace a esta causa penal y por el delito de secuestro en agravio de Miguel Ángel Mata, Miguel Fabián Herrera, Julio Ayala, Brenda Victoria, Nava Mancilla y Silvia Inés Borja”.

El organismo de derechos humanos dijo que la inocencia de Segura Pantoja quedó demostrada porque no hubo pruebas, ni elementos suficientes para acusarlo de secuestro.

Y que, al contrario, él fue privado de su libertad de manera arbitraria como estrategia de Estado para criminalizar, hostigar y perseguir a los líderes sociales y comunitarios del estado de Guerrero, en específico de la región de la Montaña.

Tlachinollan recordó que el 18 de marzo pasado, autoridades federales vestidas de civil lo detuvieron saliendo de su casa en la colonia El Tepeyac de Tlapa.

“Tenían que trasladarlo a Chilpancingo, porque su expediente estaba en el Juzgado Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en la causa penal 29/2015. Sin embargo, se lo llevaron a Puebla y de ahí al Cefereso de Veracruz. El trato que le dieron fue infausto”.

Insistió que al defensor Ubaldo no se le pudo probar el delito que le imputaron.

“En ningún momento exigió dinero para el rescate o liberación de los cinco periodistas que se señalan como agraviados. En el argot jurídico significa que no se acreditó el dolo, es decir, la intencionalidad".

Explicó que, en el marco de las protestas por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la toma del ayuntamiento de Tlapa, “los periodistas fueron retenidos menos de una hora porque habían agredido a integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, que trató de impedir un evento de entrega de premios al mérito del periodismo”.

Lo inaudito, agregó, es que Ubaldo no estuvo presente porque se encontraba en la Ciudad de México.

Tlachinollan consideró que la detención y encarcelación de Ubaldo no es un caso aislado, sino una estrategia de persecución en contra de los que alzan la voz para defender a las comunidades, y quienes se organizan como los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa-Montaña.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos, asentó, estuvieron vigilantes y en exigencia para conseguir la libertad del luchador social.

“Es lo mínimo que puede hacer el gobierno de la cuarta transformación con un defensor que lo único que quiere es justicia, verdad y el florecimiento de los pueblos indígenas”.

En la víspera, más de 300 integrantes del FPM marcharon por más de cinco horas por el boulevard Vicente Guerrero y la autopista del Sol en Chilpancingo para exigir la liberación inmediata de su compañero.

Ubaldo Segura también agradeció a todas las organizaciones sociales que lo apoyaron, a la gobernadora Evelyn Salgado y al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

“Espero que pronto nos veamos”, dijo el video de poco más de un minuto desde afuera del penal de Veracruz.

El defensor social fue recibido por familiares.

La distancia entre el penal de Veracruz y la ciudad de Tlapa es de seis horas y media de distancia por carretera.