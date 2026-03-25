Policías de Playa del Carmen lanzan piedras a ciudadanos al ejecutar un desalojo

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro). - Policías de Playa del Carmen agarraron a pedradas una vivienda con sus moradores al interior al momento de ejecutar una orden de desalojo en la colonia Colosio de este municipio, que dejó como resultado varias personas heridas.

Los hechos ocurrieron por la mañana del miércoles, cuando un grupo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen acompañó a un actuario del Poder Judicial de Quintana Roo para efectuar el desalojo de los ocupantes del inmueble; no obstante, las cosas se salieron de control cuando comenzó la resistencia de estos.

En un video de una cámara de seguridad, se aprecia el momento justo cuando los policías lanzan rocas y piedras de manera violenta contra la vivienda, que dejó el saldo de al menos tres personas heridas, de acuerdo con fuentes consultadas.

Carlos Alberto Montesinos García, secretario de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, justificó en una rueda de prensa que ofreció ya por la tarde, que los elementos bajo su mando actuaron así porque los ocupantes ya los estaban esperando con piedras, palos y un cilindro de gas con la intención de hacerlo estallar, en una vivienda que queda frente a una secundaria donde en ese momento se impartían clases.

“Sí hubo un exceso de algunos compañeros y se apartaron del marco de la legalidad y los procedimientos de actuación, estamos de acuerdo que se investigue, no estamos cerrados a esa posibilidad”, sostuvo Montesinos García.

El hecho ocurrió en la colonia Colosio, que formó parte de la parcial regularización con la entrega de títulos de propiedad que realizó personalmente el expresidente Andrés Manuel López Obrador al final de su sexenio, pero que no benefició a la mayoría de los ocupantes de la demarcación que inició como una invasión en hace más de tres décadas.

No es la primera ocasión que la Policía de Playa del Carmen hace uso excesivo de la fuerza. Proceso reportó el 14 de noviembre de 2025, que efectivos de la corporación agredieron a algunos integrantes de medios de comunicación al disuadir un bloqueo carretero.