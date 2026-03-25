Sentencian a 19 años de prisión al homicida del periodista Luis Enrique Ramírez

El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado en Culiacán, Sinaloa en 2022. Foto: Debate

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Fue sentenciado a 19 años de prisión Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde, señalado como autor material del homicidio de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista y columnista asesinado el 5 de mayo de 2022 en la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la imputación se logró luego del arresto de Samuel Rodolfo, el 16 de diciembre de 2023, tras ser buscado por más de un año.

La sentencia se logró luego de un procedimiento abreviado en el que la jueza condenó a Samuel Rodolfo a pagar, además, la suma de 486 mil 873 pesos.

El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue encontrado sin vida en un camino de terracería de la colonia Antorchista, al sur de Culiacán. Su cuerpo estaba envuelto en cinta y presentaba signos de violencia.

Del crimen permanece prófugo Jorge Ernesto Gómez Galván, presunto autor intelectual y por quien la Fiscalía mantiene activa una recompensa de 1 millón de pesos.