Asesinan a activista que denunció extorsiones ante la gobernadora de Morelos (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Sandra Rosa Camacho Flores, activista social del municipio de Temoac y ex candidata a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo (PT), fue asesinada a balazos este jueves dentro de su domicilio, según reportes oficiales.

Camacho Flores, mujer afro-morelense, delegada municipal de Temoac para el periodo 2025-2028 e integrante de diversas organizaciones indígenas en Morelos, era reconocida por su participación activa en la comunidad, su trabajo en la organización vecinal y su labor como costurera especializada en vestuarios de uniformes y danza.

El homicidio ocurre meses después de que la activista denunciara públicamente la operación de redes de extorsión y violencia en la región, durante un acto oficial encabezado por autoridades estatales.

La denuncia se realizó el 11 de agosto de 2025 durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en la región oriente, encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia en Temoac. Según un video que circula en redes sociales, Sandra Rosa hizo sus reclamos frente al alcalde Valentín Lavín Romero, solicitando atención inmediata a la violencia y extorsión que afectaban a los vecinos:

“Hace unos días balacearon la casa de una persona porque cobraron piso y no les atendieron. Esto pasa en todos lados, todo el tiempo se registran balaceras”, señaló.

La activista pidió la presencia de la Guardia Nacional, asegurando que la comunidad podía proporcionar alojamiento y apoyo logístico: “Queremos que la paz vuelva a Temoac… no tenemos nada en contra de nadie, pero sí nos molesta que vengan a abusar de la gente. Son negocios muy pequeños y les cobran cantidades que no tiene idea, gobernadora”. Además, advirtió que su vida estaba en riesgo: “He dicho siempre: mi vida está en riesgo porque soy la única que se está inconformando”.

Durante su intervención, otra mujer aclaró que habían acudido al evento convocadas por la escuela de sus hijos y no directamente por la activista. En respuesta, la gobernadora aseguró: “No estamos aquí para discutir sobre quién fue convocado o no, sino para garantizar la paz en el municipio. Este espacio es para que nos informen sobre cualquier situación de extorsión y violencia; vamos a atenderlo de manera inmediata”.

En febrero de este año, el alcalde Valentín Lavín Romero sufrió un presunto atentado en el municipio de Jonacatepec. Posteriormente solicitó licencia para retirarse del cargo de manera indefinida.

Valentín Lavín mantiene un vínculo familiar con Angelina “N”, ex tesorera municipal identificada como “La Patrona”, señalada como presunta operadora de una célula criminal en la región de Los Aparicio/Huazulcos. Actualmente se encuentra en prisión acusada de delitos como secuestro exprés, extorsión y delitos contra la salud.

Gobierno de Morelos condena la agresión

Tras el homicidio, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que condena enérgicamente la agresión armada que costó la vida a Sandra Rosa Camacho Flores, reconocida líder social de Temoac. El Poder Ejecutivo expresó su solidaridad con familiares y amistades y aseguró que en Morelos “frente a cualquier acto de violencia, la ley se aplica con firmeza y no habrá impunidad”.

El documento añadió que se estableció coordinación entre los tres órdenes de gobierno y que la Fiscalía General del Estado (FGE) activó los protocolos correspondientes para esclarecer el caso, con estricto apego al marco legal, e identificar y sancionar a los responsables.

Integrantes de la colectiva Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (MILC) y de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) se pronunciaron tras el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores, delegada municipal de Temoac para el periodo 2025-2028.

En un pronunciamiento, las organizaciones destacaron que Sandra Rosa ocupaba un cargo comunitario y participaba activamente en iniciativas para fortalecer la organización local y preservar la identidad cultural, social y política de su comunidad. Por ello, señalaron que su homicidio constituye un acto de violencia política en razón de género.

Demandaron al Gobierno del Estado de Morelos una investigación pronta y exhaustiva para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Señalaron que, a pesar de contar con medidas cautelares, la protección ofrecida no fue suficiente y recordaron que la víctima había solicitado directamente a la gobernadora garantías ante amenazas previas, sin que estas se materializaran.

Las organizaciones hicieron un llamado a la Secretaría de las Mujeres y a la Fiscalía General del Estado para atender de manera urgente la violencia en la región oriente de Morelos, donde en lo que va del año se han registrado al menos seis feminicidios.

Finalmente, subrayaron que la seguridad de las mujeres en comunidades indígenas debe ser una prioridad real y efectiva, y que los protocolos de protección funcionen de manera oportuna para garantizar la vida e integridad de quienes los requieren.