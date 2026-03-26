Asesinan al presidente de la Junta de Agua de Irapuato

La escena del asesinato de Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato. Foto: Especial

IRAPUATO, Gto., (apro) .- El director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato (Japami), Roberto Castañeda Tejeda, fue asesinado la mañana de este jueves en el centro de la ciudad, a unos metros de su oficina.

Minutos después de las 8:00 de la mañana, el funcionario municipal se dirigía a su centro de trabajo a bordo de una camioneta Volkswagen, cuando sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la tienda Soriana, fue alcanzado por dos hombres armados a bordo de una motocicleta que le dispararon.

El cuerpo sin vida de Roberto Castañeda quedó al interior de la camioneta. El acordonamiento de la zona que hicieron las autoridades llegó hasta el acceso a la central de autobuses.

Después del ataque comenzó a circular que la víctima del ataque de esta mañana en el centro era el director de Japami, pero fue hasta poco antes de las 9:00 de la mañana que la presidenta municipal, la panista Lorena Alfaro García, confirmó el ataque a Castañeda.

Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato. Foto: Especial

En la publicación que hizo en sus redes sociales, la alcaldesa de Irapuato definió a Roberto Castañeda Tejada como "un servidor público ejemplar, pero, sobre todo, un gran ser humano".

"Roberto fue un hombre íntegro, comprometido con Irapuato y con un profundo sentido de servicio. Su pérdida nos duele y nos indigna. Condeno con toda firmeza este acto de violencia", escribió Lorena Alfaro en sus redes.

La alcaldesa aseguró que instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantener coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el crimen y dar con los responsables. "No vamos a permitir que este hecho quede impune", sostuvo.

En entrevista en Silao durante el arranque del operativo de seguridad "San Cristóbal" por las vacaciones de Semana Santa, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que el funcionario municipal viajaba solo al momento de la agresión.

Dijo no tener más datos porque el ataque ocurrió cuando estaba en el evento junto a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, pero que la Fiscalía ya había iniciado la carpeta de investigación.

Roberto Castañeda Tejeda se desempeñó durante ocho años (2013-2021) como subsecretario de Administración y Eficiencia de los Recursos Naturales en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Gobierno de Guanajuato. Posteriormente, fue titular de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado de Celaya entre el año 2021 y 2024, hasta que fue nombrado director de Japami. A la par, entre 2018 y 2024 fungió como presidente del Consejo de Cuenca Lerma Chapala.

El ataque a Roberto Castañeda es el segundo que ocurre en el centro de la ciudad en la última semana. La mañana del jueves 19 de marzo, dos hombres armados también se acercaron al conductor de una camioneta sobre la calle Ramón Corona, a unos metros de la presidencia municipal, y comenzaron a disparar.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento de la agresión y que por el lugar transitaba una patrulla con un elemento de tránsito que no intervino, ni intentó detener a los agresores.