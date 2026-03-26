Cae “El Venezolano”, operador político del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Tras ser denunciado por extorsión e intento de feminicidio, la Fiscalía de Quintana Roo aprehendió a Jorge Luis Brizuela Guevara, alias "El Venezolano”, señalado de haber sido operador político de Carlos Joaquín González, exgobernador de esta entidad y actual embajador de México en Canadá.

De nacionalidad venezolana, naturalizado mexicano, Brizuela Guevara de manera constante en redes sociales, presumía sus nexos con la cúpula política de Quintana Roo.

Su detención ocurrió durante las primeras horas del miércoles en un departamento del exclusivo edificio condominal Shark Tower, ubicado en la zona hotelera de Cancún.

Aunque la Fiscalía de Quintana Roo confirmó la aprehensión del sujeto hasta la mañana de este jueves, diversos portales informativos locales dieron a conocer fotografías de la detención y su fichaje ante la autoridad ministerial desde el miércoles.

Especial

Una de las denuncias presentadas contra Brizuela Guevara, se la atribuyó Rangel Rosado Ruiz, director del periódico El Despertador de Quintana Roo, quien fungió también como jefe de la Unidad del Vocero durante el periodo del exgobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso. Dio a conocer que fue amenazado de muerte por el ahora detenido.

“Recientemente yo personalmente hice una denuncia por amenazas de muerte, pero el antecedente es muy largo (...) en el 2016 fui objeto de un secuestro en el que él participó abiertamente, en el que me retuvieron y torturaron cuatro horas y bueno, ahí está, no pasó nada en las fiscalías anteriores”(sic), dijo Rangel Rosado en un video publicado en la red social Facebook del citado medio de comunicación.

El nexo de Brizuela Guevara con Carlos Joaquín González, se deja ver en fotografías donde aparecen juntos y señalamientos de medios de comunicación quintanarroenses, los cuales aseguran fue el operador político durante el sexenio estatal del ahora embajador de México en Canadá, que pasó del PRI, a simpatizar con Morena.

La Fiscalía de Quintana Roo informó que Brizuela Guevara se encuentra en prisión preventiva justificada mientras se determina su situación legal en las próximas horas, cuando se prevé sea imputado de manera formal por estos delitos.