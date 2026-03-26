Cárcel o multas: amaga el director de Bachilleres de Michoacán tras censurar video de alumnos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de censurar el video de una coreografía que hicieron alumnos sobre la situación de violencia imperante en la entidad, el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), David Alfaro Garcés, emitió una circular para advertir a la comunidad escolar que el Código Penal estatal marca sanciones de cárcel o multas económicas a quien realice este tipo de actos en sus instalaciones.

En la circular D.G. 0004/2026, fechada el 25 de marzo, el funcionario recordó que el artículo 163 quinquies del Código Penal local prohibe “de forma tajante” la apología del delito y agregó que “quedan estrictamente prohibidas estas manifestaciones en cualquier expresión académica, cívica, cultural y deportiva que se realicen en el colegio de bachilleres del Estado”.

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El documento, dirigido al delegado administrativo, directores y subdirectores de área, jefes de departamento y coordinadores sectoriales, directores, subdirectores, docentes y administrativos de planteles, alumnos y alumnas y hasta a madres y padres de familia del Cobaem, cita textualmente el artículo:

“Provocación y apología del delito. Al que provoque públicamente a cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas, o haga apología de éstos, se le impondrán de tres a seis meses de prisión y multa de ochenta a 150 Unidades de Medida y Actualización, si el delito no se ejecutare; en caso contrario, se le impondrá la pena que corresponda por su participación en el delito cometido. Se aplicará la misma sanción a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes, plasmadas o cualquier otro, medio u objeto, haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos“.

En la circular, Alfaro Garcés, secretario de Educación estatal en el gobierno del priísta Víctor Manuel Tinoco Rubí, advirtió que “cualquier denuncia que se tenga al respecto, dentro del subsistema podrá ser susceptible de responsabilidades administrativas y/o penales, de conformidad con la legislación respectiva”.

Tras el amago, dijo que la medida es “con el objetivo de establecer procesos preventivos en situaciones de contingencia de riesgo o violencia, que pongan en riesgo la integridad y seguridad de los niños, niñas y adolescentes, personal docente, administrativo y comunidad educativa de cada centro escolar del subsistema”.

La circular fue enviada con copia al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; y a la secretaria de Educación, Gabriela Desiré Molina Aguilar.

Coreografía polémica

Aunque el director general del Cobaem no lo mencionó, la circular fue emitida luego de que un grupo de estudiantes del plantel Contepec realizó una coreografía en la que hizo una crítica a la situación de violencia en el estado que gobierna el morenista Ramírez Bedolla, donde han sido asesinados siete alcaldes. El más reciente fue el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 31 de octubre del 2025.

Vestidos con lo que pareciera uniforme militar, el rostro cubierto y supuestas armas largas, los estudiantes mencionaron los nombres de otros alcaldes asesinados en Michoacán y mostraron sus fotos, además de que incluyeron un audio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de cuando presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el pasado 9 de noviembre del 2025.

Los jóvenes participaron en el concurso “Baile de Sectoriales” que hace el Cobaem como parte de sus Jornadas Académicas, Culturales, Cívicas y Deportivas en diferentes municipios de Michoacán.

El Cobaem tiene 131 planteles y más de 46 mil estudiantes y en sus redes sociales se destaca como “el subsistema de educación media superior más grande del estado”.