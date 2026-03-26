Censuran coreografía crítica de alumnos de Bachilleres contra la violencia en Michoacán (Video)

MORELIA, Mich. (apro).- El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) censuró un video que daba cuenta de una coreografía realizada por alumnos del plantel, con una crítica a la situación de violencia que impera en la entidad y que ha cobrado la vida de siete alcaldes durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

Las imágenes dan cuenta de la pieza presentada en el concurso “Baile de Sectoriales” que tradicionalmente realiza la institución como parte de sus Jornadas Académicas, Culturales, Cívicas y Deportivas en diferentes municipios del Estado.

En la coreografía presentada el pasado martes en el municipio de Contepec, los jóvenes escenifican un comando encapuchado, con rifles en mano, apuntando indistintamente y realizando formaciones en bloques.

En la pieza se escucha una voz que de inicio refiere “… cuatro años, y al menos dos dirigentes desaparecidos”; posteriormente se van enlistando los nombres de los alcaldes ultimados en Michoacán durante el bedollismo, incorporando a la puesta imágenes grandes con sus rostros y nombres, mientras la música acrecienta su frenesí, incorporando elementos distintivos de la cultura michoacana, como lo es la danza de los viejitos, así como de la cultura popular y pop.

A modo de ángel o paloma de la paz, una joven aparece para culminar la puesta sobre el escenario, mientras se escuchan gritos y vítores del público asistente en el evento.

La puesta generó polémica en redes sociales, por el uso de utilería que semejaba armas de fuego.

Como respuesta, el Cobaem optó por la censura, suprimiendo el video de las redes sociales institucionales en las que aparecía y advirtiendo a través de un comunicado que “desaprueba cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pudiera interpretarse como apología del delito”.

Pese a la censura, en su comunicado la institución refirió que “reconoce y respeta la libertad de creación y expresión de las y los estudiantes, así como el trabajo y acompañamiento de sus docentes”, al tiempo que establece línea para futuros trabajos, exhortando a la comunidad educativa “a privilegiar expresiones que fomenten valores positivos y evitar aquellos que puedan ser percibidos como promoción, aceptación o normalización de la violencia”.

?? Estudiantes del Cobaem en #Contepec, Michoacán, se volvieron virales tras presentar una coreografía en la utilizaron armas de utilería y recrearon asesinatos de alcaldes. Por su parte la Dirección General del Cobaem expresó su desacuerdo con la inclusión de armas simuladas. pic.twitter.com/n4BNJUK7Pn — Esfera Noticias Analizadas (@EsferaNoticiasA) March 26, 2026

“Apología del delito”

La postura asumida por el Cobaem es acorde con la tomada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla quien en 2025, promovió una reforma al Código Penal del Estado para tipificar la apología del delito, la cual fue aprobada por el Congreso local.

El Colectivo de Periodistas #NiUnoMás Michoacán, junto con activistas, artistas y ciudadanos, promovieron amparos contra la reforma al considerar que con ella se pretende invisibilizar el fenómeno delictivo en Michoacán para evitar que se le mencione, bajo el pretexto de que aludir a él puede constituir apología del delito y, por tanto, ser penalizado.

La jueza cuarta de Distrito en el estado, Katia Orozco Alfaro,?otorgó razón en dos de las querellas, determinando que “la falta de capacidad del Estado para hacer frente a la inseguridad y el argumento del crimen organizado no puede suplirse restringiendo la libertad de expresión y el acceso a la información”.