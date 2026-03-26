Corte da revés a Xcaret: Ya no podrá utilizar símbolos mayas en sus atracciones turísticas

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una medida que le permitía a Xcaret, el gigante de los parques ecoturísticos en Cancún y la Riviera Maya, utilizar símbolos mayas tras un reclamo iniciado hace más de tres años por integrantes de la comunidad indígena.

Con siete votos a favor y dos en contra, los miembros del tribunal constitucional determinaron retirar la medida que favorecía a la empresa, sobre un asunto que la ministra Loretta Ortiz Ahlf calificó de “muy presionado”.

La mayoría de los integrantes del Pleno apoyaron la propuesta de la ministra María Estela Ríos González, que argumentó que la autorización emitida por un juez federal a favor de Xcaret para continuar utilizando símbolos mayas para fines comerciales, no van acorde a la protección que brinda la Constitución sobre el patrimonio cultural de los pueblos originarios.

“La protección jurídica del patrimonio cultural del pueblo indígena maya por ley es de interés público y la quejosa recurrente (Xcaret) no demostró tener un derecho respecto del aprovechamiento y comercialización de los elementos y patrimonio cultural del pueblo maya”, expuso al Pleno.

El origen de la disputa fue un reclamo del Gran Consejo Maya en 2022, que se acogió a las reglas de protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, que supervisa el Indautor.

En 2023 el Gran Consejo Maya, cuerpo colegiado reconocido por leyes estatales de Quintana Roo, llegó a un acuerdo con Xcaret y se desistió de la disputa; pero el proceso legal ya no se pudo detener, porque empezó a ser impulsado de oficio por el Estado mexicano.

Miembros del Indautor, en octubre de 2024, solicitaron a Xcaret dejar de utilizar símbolos mayas en sus atracciones, como parques ecoturísticos, hoteles y portales web.

La empresa solicitó un amparo y en febrero de 2025 un juez federal le otorgó una suspensión definitiva, la misma que este jueves anuló la Corte.

Los votos en contra de la determinación de la nulidad de la suspensión fueron de la ministra Yasmín Esquivel Mosa y el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

La primera, además de los argumentos jurídicos, expuso que el uso de los símbolos mayas por este tipo de empresas fomenta la atracción turística; el segundo votó en contra porque solicitó la organización de una audiencia para escuchar a más actores involucrados en el asunto, petición que al final fue desechada.

El proceso legal seguido en forma de juicio de amparo aún no está concluido, pues falta el dictado de la sentencia que deberá ser emitida más adelante, con la posibilidad de que Xcaret revierta la medida hoy perdida.

Luego de esto, la empresa emitió un comunicado e informó que acatará lo resuelto por la Corte y aclaró que la operatividad de sus atracciones continuarán con normalidad.