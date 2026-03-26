Diputada del PAN usa imágenes de Ucrania y Vietnam para cuestionar gestión del gusano barrenador

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Tras el fallecimiento en Yucatán de una mujer adulta mayor por miasis asociada al gusano barrenador, la diputada local del PAN, Ana Cristina Polanco Bautista, utilizó la tribuna del Congreso del Estado para asegurar que el gobierno de la llamada 4T, encabezado en la entidad por Joaquín Díaz Mena "Huacho”, no ha manejado la crisis con la misma eficacia que el exgobernador Mauricio Vila durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, el reclamo lo realizó exhibiendo imágenes de Ucrania y Vietnam provenientes de redes sociales.

Cabe mencionar que el pasado viernes 20 de marzo, la Secretaría de Salud estatal confirmó el deceso de la paciente, aunque precisó que la causa principal fueron diversas comorbilidades que comprometieron su vida. Pese a ello, la legisladora Polanco Bautista reprochó que la información preventiva no esté llegando de manera efectiva a los municipios de la entidad.

“La cobertura es insuficiente y la difusión es limitada. Hice una revisión directa de los canales oficiales y, de enero a la fecha, la Secretaría de Desarrollo Rural tiene menos de diez publicaciones sobre el tema y, ¿qué creen?, la Secretaría de Salud tiene cero. Esto es clave porque especialistas coinciden en que la primera línea de defensa es la información, tal como lo hizo el gobierno anterior con la campaña del covid”, recriminó la panista desde la tribuna.

Con fotografías en mano que mostraban un ojo infestado de larvas, la diputada continuó con su señalamiento sobre la urgencia de una estrategia de comunicación institucional.

“Más allá de cualquier comorbilidad, esto confirma que el problema ya impacta la salud pública. Hoy más que nunca necesitamos un gobierno que prevenga, que coordine y que responda a tiempo. El gusano barrenador del ganado ya no es una advertencia, es una realidad que avanza porque, lamentablemente, ya está en los hogares yucatecos; ya no hablamos solo de ganado”, enfatizó.

En Yucatán, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se han detectado, hasta el último boletín de marzo, mil 713 casos acumulados. Esta cifra coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional con el mayor número de diagnósticos positivos de esta plaga.