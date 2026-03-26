Enfrentamiento entre la Marina y civiles armados deja un muerto en Sinaloa (Video)

La Sedena ya había derribado drones en la zona donde ocurrió el enfrentamiento. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un operativo de la Marina culminó con un enfrentamiento con una célula delictiva en una comunidad pesquera muy cercana a zonas turísticas de la bahía de Altata, en Navolato. El enfrentamiento dejó saldo de un presunto delincuente abatido.

El enfrentamiento se reportó en Dautillos, pueblo pesquero al poniente de Navolato, luego de que elementos de la Marina fueran agredidos por un grupo armado durante este operativo.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó el saldo de un presunto criminal “reducido”, sin trascender más datos sobre el choque armado en una zona cercana al destino turístico de Altata.

De acuerdo con la SSPE, el operativo se mantiene en la zona con el apoyo aéreo de un helicóptero para dar con el paradero del resto de los presuntos delincuentes.

A principios de este mes, elementos del Ejército lograron derribar tres drones en esa zona. Esto ocurrió el 5 de marzo, en una zona ampliamente rural dedicada a la pesca en su mayoría.

Según información de la Sedena, fue durante operativos en esa zona de Navolato, desde El Vergel a Dautillos, en donde ubicaron tres drones, los cuales derribaron con armamento para inhibir la señal de estos vehículos no tripulados.