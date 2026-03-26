Ericka, víctima de violencia vicaria, denuncia campañas de odio y amenazas de incels e influencers

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- “Maten a esa maldita perra” y “quémenla viva” son algunas de las amenazas directas de las que es víctima Ericka Contreras. Tras lograr, en 2025, que su agresor vicario, Mauricio “N”, fuera vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por este delito y por desaparición forzada al sustraer a su hija Lucía, la violencia en su contra escaló al terreno digital y mediático.

Ericka denunció formalmente ser víctima de una campaña de odio que, asegura, es financiada por el propio Mauricio. En este acoso participan integrantes de la comunidad incel y figuras públicas como el influencer “Al3x Flores”, conocido a nivel nacional por ser un “activista” de los derechos de los hombres.

Las amenazas de muerte ya fueron denunciadas en dos ocasiones ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán. En junio de 2025 se inició la carpeta de investigación 1734/2025 y en el presente año la 243/2026; sin embargo, no existen avances en las indagatorias.

“Hoy enfrento una escalada de violencia digital que ha ido creciendo en alcance, que está siendo financiada, el padre de mi hija está en prisión preventiva (...) se han difundido documentos reservados incluyendo transcripciones psicológicas de mi hija, fragmentos de resoluciones judiciales y no es información pública, es contenido protegido legalmente. Lo que está ocurriendo es una campaña en mi contra porque decidí denunciar a mi agresor y recuperar a mi hija”, expuso Ericka en rueda de prensa.

Ericka afirmó que el temor que siente es real y no se limita al espacio digital. Advirtió que, si algo le ocurre, no será un hecho aislado, sino un caso denunciado y del conocimiento de las autoridades de Yucatán que nada han hecho por protegerla a ella y a su hija.

“He tenido que leer mensajes en el que llaman a matarme ‘quémenla’, ‘vuélenle la cabeza’. Hoy exijo protección y actuación de las autoridades. Si algo me sucede no será un hecho aislado, será consecuencia de una violencia que ya fue denunciada y advertida”, sentenció.

El abogado de Ericka, Moisés Velázquez, reiteró que la violencia vicaria es de género y que solo las mujeres pueden ser víctimas —porque la ley así lo señala—, aunado a que la falta de perspectiva de género de las personas juzgadoras y de las fiscalías permite que los hombres usen las instituciones para cometer este delito.

“Las instituciones están siendo usadas por hombres para cometer violencia vicaria. En base a esto, cuando había una convivencia (Mauricio) no regresa a la niña y presenta una denuncia genérica para justificar la sustracción y él mismo obstaculiza la investigación”, detalló.

La violencia digital y mediática de la que es víctima Ericka proviene principalmente de cuentas en Facebook como: La Vida Bella, Red Igualitaria MX y La Dulce Vida Veracruz, entre otras.

Gabriela Pérez, del Centro de Justicia Integral para Todxs (CEJIT), respaldó los dichos del abogado. Mencionó que las denuncias falsas, que no se investigan con perspectiva de género por la FGE, son las que legalizan las sustracciones de menores; es decir, la violencia vicaria.