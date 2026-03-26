Gobernador de Michoacán buscará reducir la edad penal tras el asesinato de dos maestras

MORELIA, Mich. (apro).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que promoverá ante el Congreso federal la reducción de la edad penal en México para que los adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos, esto luego del asesinato de dos maestras perpetrado por un menor de edad en Lázaro Cárdenas.

Entre críticas de actores públicos locales por la omisión de funcionarios bedollistas de acudir al municipio porteño tras los hechos ocurridos el pasado martes, el mandatario, al hablar del caso, se pronunció por que los adolescentes que incurren en este tipo de hechos sean juzgados como adolescentes.

“Esta sería una reforma federal, porque es el Código de Procedimientos Federales el que marca esta pauta de enjuiciamiento, no es un tema local, pero como gobernador sí voy a inferir y a impulsar que en estos casos el Ministerio Público, los jueces, enjuicien como adultos a los menores de edad, como este caso específico que lamentamos y que tenemos un gran sentir por lo ocurrido en Lázaro Cárdenas por las familias de las dos maestras”, apuntó el mandatario, quien sostiene que su gobierno ya está elaborando de la propuesta.

En la Legislatura estatal se han presentado ya propuestas para promover ante el Congreso Federal se reduzca la edad penal en delitos graves, sin embargo, éstas han permanecido congeladas por las comisiones que encabeza Morena en la Cámara local.

Alfredo Ramírez dijo que, en las investigaciones realizadas, se ha identificado que el adolescente que perpetró los dos homicidios en la preparatoria Anton Makarenko “era seguidor o participaba en grupos misóginos o en grupos antifeministas y esto es muy lamentable, creo que el fascismo, el nazismo, todo lo que sea discriminación y racismo nos lleva a la violencia”.

La ausencia de funcionarios bedollistas en el municipio de Lázaro Cárdenas, tras lo ocurrido, es cuestionada por actores políticos quienes lamentan que éstos atiendan más sus aspiraciones políticas que la situación que priva en el lugar.

El legislador local petista, Hugo Rangel Vargas, censuró que la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, esté más preocupada por su campaña política, para ser candidata de Morena a la gubernatura del estado, “que por prevenir desde el sector educativo conductas violentas como la ocurrida ayer en Lázaro Cárdenas”.

Cuestionó que sobre lo ocurrido la funcionaria sólo haya emitido un “lo lamento”, sin referir “qué va a hacer para prevenir que este tipo de circunstancias sigan ocurriendo. De verdad, necesitamos ser autocríticos; la autocrítica se vale en la izquierda y es un acto valioso. Si somos un gobierno progresista y de izquierda, deberíamos ejercer la autocrítica como un acto cotidiano”.

En la misma tónica, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, cuestionó que “medio gabinete estatal” esté en campaña, distraído de las problemáticas que enfrenta el estado. “En otros momentos, frente a hechos como éste, ya hubiera hecho acto de presencia la secretaría de Educación en el municipio, ahí estaría el gobernador, pero aquí no, creo que ni siquiera el presidente municipal ha ido. Es una muestra clara de que los gobiernos son indolentes, y la indolencia es altamente contagiosa, si los gobiernos estatales son indolentes, se vuelven indolentes los municipales”.

Como respuesta, y sin aludir directamente los señalamientos, el gobernador aseguró que se está atendiendo a las familias víctimas, y que Víctor Serrato Lozano, comisionado Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, “estuvo personalmente” en Lázaro Cárdenas.