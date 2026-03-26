Hasta el lunes se definirá situación jurídica del adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Será hasta el próximo lunes cuando un juez de control determine la situación jurídica del adolescente que el pasado martes asesinó a tiros a dos profesoras de la preparatoria Anton Makarenko, del municipio de Lázaro Cárdenas, esto luego que se autorizó la duplicidad del término constitucional respectivo.

Este jueves se realizó la audiencia inicial de formulación de imputación en el proceso que se sigue contra el menor que, echando mano de un fusil calibre 5.56, asesinó a la profesora Tatiana B., de 37 años, y a la coordinadora académica Rosario S., de 36 años, en el acceso principal del plantel educativo.

Los trabajos de la audiencia se realizaron de manera virtual y sólo el asesor jurídico de las víctimas indirectas hizo acto de presencia en la sala de oralidad ubicada a un costado de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia, en donde se encuentra recluido el menor, quien es acusado de feminicidio y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas permanentes en agravio de la sociedad.

La Fiscalía General del Estado formuló la imputación de los delitos, frente a lo que la defensa solicitó la duplicidad del plazo para resolver situación jurídica, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El juez de control que presidió los trabajos determinó como medida cautelar el internamiento preventivo del adolescente, estableciendo así que la audiencia continúe el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas para resolver su situación jurídica.