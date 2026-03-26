Layda Sansores afirma que sacaron de contexto su frase: “para ser candidato, tienes que ser narco"

SAN FRANCISCO, Campeche (apro). - La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que los medios de comunicación sacaron de contexto sus palabras tras mencionar que en México “para ser candidato, tienes que ser narco o tener padrinos”. Sin embargo, en su más reciente emisión del "Martes del Jaguar", advirtió que, aunque no está errada en su análisis, su declaración no fue una invitación abierta al crimen organizado.

“Y cuando estoy diciendo que entonces los narcos van a hacer campaña, no está uno errada; pero no quiero decir ‘que todos los narcos vengan a hacer campaña, narcos del mundo’. ¡No! ¡No! Es querer sacarlo del contexto a la fuerza”, comentó la mandataria.

Agregó que este tipo de críticas se traducen en publicidad gratuita y arremetió contra sus detractores.

“Les encanta tergiversar lo que digo; fue una frase estúpida que yo dije, pues que lo repitan si quieren aprovecharlo”, reiteró.

A su vez, Sansores reprochó que la prensa no destaque los beneficios de la reforma político-electoral propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conocida como "Plan B".

En la misma línea defensiva de los proyectos de la Cuarta Transformación, la gobernadora abordó la utilidad de los hoteles militares que integran el megaproyecto del Tren Maya.

Para sustentar su postura, invitó a su espacio en redes sociales a la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, Joyce Stefanhie Charles Nava. La invitada afirmó que el Hotel de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche, genera empleo directo para 100 personas del ejido de Conhuas, en el municipio de Calakmul.

“Los hoteles del mundo maya realmente están haciendo un trabajo y sí están dejando una derrama económica. Perdón, lo tengo que decir: básicamente la nómina es de 100 personas; le da trabajo a 100 familias en Conhuas. Y eso es lo bonito, que están integrando a la comunidad en todas las actividades y llevan la comida a su casa”, aseguró.

No obstante, estas afirmaciones contrastan con las denuncias de prestadores de servicios locales dedicados al ecoturismo. Enrique Rodríguez Córdova, representante del Comité de Turismo de Calakmul, manifestó que desde el año 2024 la ocupación de los hoteles locales no ha logrado superar el 30 por ciento. Asimismo, denunció una competencia desleal, señalando que en motores de búsqueda como Booking.com suele priorizarse la aparición del hotel militar del Tren Maya sobre la oferta de los empresarios regionales.

Pese a los señalamientos del sector privado, Layda Sansores no solo respaldó los dichos de Charles Nava, sino que justificó las tarifas del recinto castrense bajo el argumento de la exclusividad. “Los hoteles están preciosos; no puedo decir que sea barato, pero comparas con otros hoteles y no son caros, sobre todo por la calidad de las instalaciones”, alegó.

DENUNCIA TURISTEROS:

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