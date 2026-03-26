Muere mujer de 27 años durante una cirugía estética en Reynosa; era residente de EU

Ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos . Foto: Redes sociales

REYNOSA, Tamps. (apro).-? Una mujer de 27 años murió mientras era sometida a una cirugía estética en una clínica particular ubicada en la colonia Las Fuentes Sección Lomas, en Reynosa.

De acuerdo con los primeros reportes, la paciente ingresó para realizarse un procedimiento de liposucción con transferencia de grasa a los glúteos.

Sin embargo, durante la intervención presentó una caída súbita en la saturación de oxígeno y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.

El personal médico inició maniobras de reanimación y solicitó apoyo a los servicios de emergencia, pero pese a los esfuerzos de paramédicos de Protección Civil, la mujer ya no contaba con signos vitales.

El fallecimiento ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Sierra Picachos número 600, donde operaba la clínica MedQuin, en un espacio que no contaba con identificación visible como establecimiento médico.

En el lugar, autoridades localizaron el cuerpo con múltiples heridas quirúrgicas en abdomen, tórax y espalda, además de signos de cianosis y hematomas.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el deceso e informó que la víctima fue identificada como Esmeralda “N”, quien era residente de Estados Unidos.

Las primeras líneas de investigación señalan que la complicación pudo haberse presentado durante la transferencia de grasa a los glúteos, por un posible embolismo graso, aunque será la necropsia la que determine la causa oficial de la muerte.

La dependencia estatal indicó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades contra quienes resulten implicados.

Este caso se suma a otro registrado el año pasado, en el que una mujer también residente de Colorado, Estados Unidos, perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en la clínica privada D'Vinci de Reynosa, lo que ha encendido nuevamente las alertas sobre la regulación y condiciones en las que operan algunos establecimientos dedicados a cirugías estéticas en la ciudad.