Mujer mayor roba casi 11 mil pesos a una señora de la tercera edad en una tienda de Tijuana

Mujer mayor detenida por el robo de 11 mil pesos a una adulta mayor. Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- Una mujer de 70 años fue robada por otra de 62, quien la distrajo con plática para sustraer la cartera en la que guardaba alrededor de 11 mil pesos, en una tienda departamental ubicada en el municipio de Tijuana, Baja California,

Conforme a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron en una tienda Soriana ubicada en la colonia La Pechuga, en dicha ciudad fronteriza.

La acusación es de robo en agravio de una persona de la tercera edad, y dieron con la acusada luego del reporte emitido a la Central de Radio.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la parte reportante, una mujer de 70 años, quien manifestó que mientras realizaba sus compras, una mujer de complexión robusta y vestimenta con blusa blanca con gris se le acercó para hacerle conversación.

De acuerdo con su testimonial, posteriormente, al revisar su bolso, se percató que su cartera ya no se encontraba en su poder.

La policía implementó un recorrido de búsqueda e identificaron a una persona que coincidía con las características; la sospechosa dijo llamarse María del Carmen “N”.

Por su parte, la afectada la señaló directamente como la persona que momentos antes la había distraído; esto llevó a una inspección preventiva y le hallaron una cartera de color verde, misma que contenía el dinero en efectivo y documentos personales.

Los 11 mil pesos y documentos personales que le fueron sustraídos a una anciana en una tienda departamental. Foto: Especial.

Además, al verificar los datos de la mujer acusada, los agentes encontraron que tenía siete detenciones previas por distintos delitos, por lo que fue debidamente asegurada y trasladada ante la autoridad competente para dar seguimiento.

De acuerdo con la imagen compartida por la corporación, el dinero sustraído era de billetes de mil y 500 pesos, así como un billete de 2 dólares.