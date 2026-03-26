Piden a Monreal que aclare su dicho sobre el gobernador de Puebla “que mandó asesinar a...” (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, y la diputada federal Genoveva Huerta, pidieron por escrito al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, que aclare las declaraciones que hizo en su reciente visita a Puebla, cuando se refirió a que un gobernador de esta entidad había ordenado un asesinato.

En el escrito entregado al grupo parlamentario de Morena se indica que en la rueda de prensa que ofreció en Puebla el 6 de marzo, acompañado de diputados locales morenistas y de la legisladora federal Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, “en un aparente lapsus de confusión”, Monreal afirmó:

“Yo no creo que haya gobernadores, raro, bueno sí, el que estaba aquí, no, no, no, aquél que mandó asesinar a…”.

Firmado por la diputada Huerta, el escrito recuerda que el artículo 400, fracción III, del Código Penal Federal refiere que comete el delito de encubrimiento quien “oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se averigüe”.

“En ese orden de ideas y dado que nos encontramos frente a la posibilidad de un delito, le solicitamos que nos aclare el sentido de sus declaraciones”, reclama.

En rueda de prensa, Riestra Piña dijo que estas declaraciones hacen pensar a los panistas en la muerte de Martha Erika Alonso, gobernadora del Estado, y de Rafael Moreno Valle, senador panista, el 24 de diciembre de 2018 y que el diputado Monreal tiene alguna información que debería dar a los poblanos.

“Para nosotros no es chistoso, para nosotros no es gracioso este tipo de declaraciones. Nos parece muy grave”, expreso. “Así que él con estos dichos señala que hay un gobernador que estaba aquí en Puebla y manda asesinar a… y hoy venimos a pedirle que aclare sus dichos, a qué gobernador se refería y a qué asesinato hace mención”, manifestó el dirigente panista.

“No se pueden hacer esas irresponsables declaraciones y luego evadir la responsabilidad. Las y los poblanos merecen respeto, verdad y respuestas claras.”

Huerta expresó que los panistas quieren saber qué fue lo que “realmente” pasó con Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso, quien tenía apenas 10 días de haber asumido como gobernadora cuando murió al desplomarse el helicóptero en el que viajaban.