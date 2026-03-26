Rescatan en Ecatepec a un cachorro de tigre de bengala; supuesto dueño no acreditó posesión legal

ECATEPEC, Edomex. (apro).- Un cachorro de tigre de bengala fue rescatado de una vivienda en la colonia Villas de Guadalape Xalostoc, en Ecatepec, por elementos de las Policías Estatal y Municipal.

El caso se hizo público con la difusión de un video en redes sociales, en que se aprecia al tigre de bengala inquieto, dando vueltas y lanzando rugidos, mientras se encuentra en un pequeño patio trasero de alrededor de cuatro metros cuadrados.

Después, los uniformados recibieron una denuncia vecinal sobre la presencia de ruidos de un felino en la casa habitación ubicada en calle 71 y avenida Jorge Jiménez Cantú.

En respuesta, al sitio se presentaron autoridades de la Consejería Jurídica, Medio Ambiente y Protección Civil Municipal, quienes realizaron un exhorto para que el felino fuera entregado para su aseguramiento.

Carlos Arzu “N”, de 36 años de edad, al parecer propietario del tigre, no pudo acreditar la documentación legal que autorizara la posesión del felino y finalmente lo entregó a la Policía Estatal.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y autoridades de Ecatepec colaboraron en el rescate del ejemplar que más tarde fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en el mismo municipio.

En tanto, el inmueble en que el cachorro fue localizado quedó a resguardo de elementos de la Región 31 de la Policía Estatal, durante la madrugada de este jueves.