Reyna, de la etnia chol, es asesinada a golpes por su pareja en Palenque

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro). — La noche del miércoles, una joven de 24 años, identificada como Reyna Susana “N”, perteneciente a la etnia chol, fue asesinada a golpes presuntamente por su pareja en la habitación que rentaba en el barrio Guadalupe, en el municipio de Palenque.

Con este caso, suman 11 feminicidios en lo que va del año en Chiapas, cuatro de ellos registrados tan solo en marzo, lo que refleja una crisis persistente de violencia de género en la entidad, denunciaron colectivas feministas.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos del lugar escucharon gritos y una riña al interior del inmueble, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades. Sin embargo, denunciaron que los cuerpos de seguridad nunca acudieron al llamado. Horas más tarde, la víctima fue encontrada sin vida por su hermana menor al regresar de su trabajo.

El cuerpo presentaba visibles signos de violencia, lo que ha generado indignación entre habitantes de la zona y organizaciones sociales, quienes acusan una grave omisión institucional.

La Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Colectiva 50 más 1 Chiapas condenó enérgicamente el feminicidio y calificó como “alarmante e inaceptable” que, pese a los reportes vecinales, la joven permaneciera más de tres horas sin recibir auxilio.

Señalaron que este hecho evidencia fallas en los protocolos de reacción inmediata y la necesidad urgente de profesionalizar la atención a situaciones de riesgo.

Las integrantes de la colectiva exigieron a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género e interculturalidad, tomando en cuenta el origen indígena de la víctima para evitar barreras en el acceso a la justicia.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar las campañas de prevención de la violencia contra las mujeres, con pertinencia cultural y lingüística para la población chol y otros pueblos originarios.

Aumentan feminicidios en Chiapas

Organizaciones de mujeres de la región norte de Chiapas, señalaron que, pese a que Palenque cuenta con Alerta de Violencia de Género, el municipio continúa siendo un foco rojo en violencia intrafamiliar y feminicidios.

“Todos los días celebran mesas de seguridad, pero de nada sirve si no son capaces de proteger la vida de las mujeres”, reclamaron.

Por su parte, Janett Méndez, de la asociación civil “Cree en ti”, informó que brinda asesoría y acompañamiento a la familia de la víctima, quienes son de escasos recursos y enfrentan dificultades para trasladar el cuerpo a su comunidad de origen, Jericó.

Indicó que el padre de la joven apenas habla español, lo que complica aún más los trámites legales y funerarios.

El caso ha generado consternación entre la población, que exige justicia y acciones concretas para frenar la violencia contra las mujeres en Chiapas.

“Reyna Susana era una joven con futuro, cuya vida fue arrebatada por la violencia más extrema. No permitiremos que su nombre se convierta en una cifra más”, expresaron integrantes de la colectiva.