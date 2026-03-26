Tenor mexicano Emilio Ruggerio denuncia a la Secretaría de Cultura de Puebla por incumplir pago

PUEBLA, Pue., (apro).- A través de sus redes sociales, el tenor internacional mexicano, Emilio Ruggerio, denunció que la Secretaría de Cultura de Puebla se ha negado a cumplir el pago total por conciertos que ofreció en noviembre de 2025.

En un comunicado emitido por la agencia artística Core, Ruggeiro, radicado en Alemania, hace públicas las dificultades que enfrentó para que el gobierno de Puebla cubriera sus honorarios por esas presentaciones, así como el rechazo que persiste hasta la fecha para pagar al pianista Rurik Rossi.

En ese sentido, el tenor indica que tuvo que recurrir a la denuncia pública porque la SC le notificó que no cubrirá 10 mil pesos que acordó pagar desde noviembre al pianista, por lo que ahora además de exigir ese pago pide se agreguen otros 5 mil pesos por “daños y perjuicios”.

En el escrito, señala que fue contratado por la entonces titular de la SC, Alejandra Pacheco Mex, para participar en el Festival Internacional de Puebla 2025 con tres conciertos titulados La Suite Española del compositor Agustín Lara, en los cuales sería acompañado por la Orquesta Típica de la Ciudad de Puebla.

Estas presentaciones se pactaron para los días 7, 8 y 9 de noviembre en Tecali de Herrera, en la Sala Luis Cabrera de la capital poblana y Tlatlauquitepec, respectivamente, y se nombró como el encargado de la organización a Marco Vinicio Arreaga.

No obstante, agrega que, a finales de octubre, Arreaga le comunicó que la Orquesta Típica de Puebla rechazó participar en el concierto del 8 de noviembre bajo el argumento que era su día de descanso, por lo que el tenor propuso cambiar la fecha de la presentación o llevarla a cabo ese día con piano, pero que habría que agregar el cargo de 10 mil pesos por el pianista.

Añadió que esta última propuesta fue aceptada entonces por la propia secretaria de Cultura, por lo que se llamó como invitado para el sábado 8 de noviembre al maestro Rurik Russi y sus honorarios en ese momento fueron cubiertos por el tenor Ruggerio.

“Lamentablemente, para el pago de los conciertos se tuvo que insistir, ya que por un motivo u otro, no se quería pagar”, refiere el comunicado.

Indica que fue hasta mediados de noviembre que se liquidó sólo tres cuartas partes de lo que correspondía a los honorarios de Ruggerio y que el 1 de diciembre, el tenor regresó a Alemania sin que aún se le cumpliera con lo pactado y sin que se reconociera el acuerdo que había para pagar extra al pianista.

Después de “tanta insistencia” vía telefónica y vía WhatsApp se pagó la cantidad de 30 mil pesos el 16 de enero, pero aún se debían los 10 mil que se acordaron por la participación de Rossi.

En fechas posteriores, menciona que insistió ante la ahora ex secretaria y ante el coordinador del evento, pero el 16 de marzo le dijeron que veían difícil que se realizara el pago luego de la salida de Pacheco de la SC.

“Al informarle el día viernes 20 de marzo de 2026 que demandaríamos públicamente en los medios y en redes sociales, así como jurídicamente este abuso de confianza y el incumplimiento de pago, nos comunicó el día sábado por un mensaje de Whatsapp…lamento informarle que ya no trabaja para la Secretaría de Cultura y Arte”,

En el comunicado, el tenor pide al gobernador Alejandro Armenta Mier y al actual secretario de Cultura, Fritz Glockner Corte, que se abra una investigación y auditoría por malos manejos financieros en la SC, así como que se le cubra el pago de 15 mil pesos, 10 mil por el adeudo y 5 mil por daños y perjuicios.