Ataque a bar en Ometepec deja dos hombres y una mujer asesinados

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Dos hombres y una mujer fueron asesinados, además dos personas resultaron lesionadas, en un ataque armado a un bar en Ometepec, en la región Costa Chica.

Reportes de la policía indicaron que este nuevo hecho de violencia ocurrió a las 11:30 de la noche del jueves dentro del establecimiento con razón social “La Tóxica”, ubicado en la calle Benito Juárez, en el barrio de la Iglesia.

Hombres armados irrumpieron en el bar y dispararon contra clientes y la responsable del lugar. Los vecinos alertaron a las autoridades acerca de detonaciones de arma de fuego.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil que trasladaron a los heridos al hospital IMSS-Bienestar de Ometepec.

Así como efectivos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional para resguardar la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) realizaron las diligencias.

Se informó que la mujer encargada del negocio fue identificada como Alejandra “N” y hasta la tarde del jueves se desconocía la identidad de las demás víctimas.

Autoridades municipales y estatales no han dado un informe oficial de la matanza ni algún reporte de detenciones relacionadas al crimen.

El promedio diario del delito de homicidio doloso en el primer bimestre de 2026 en Guerrero es de 2.5.

De manera oficial fueron reportados en esta entidad 1,312 asesinatos durante el año 2025.