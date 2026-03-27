Buscan a Eyder Andrés, colombiano desaparecido desde hace 16 días en Baja California

ENSENADA, B. C. (apro).- Rescatistas, autoridades y la Asociación Colombiana en Baja California buscan a Eyder Andrés Marín Agudelo, colombiano perdido desde hace 16 días luego de trasladarse desde Tijuana al municipio de Playas de Rosarito para comprar una cadena o medalla.

La asociación indicada dio a conocer la alerta el miércoles 25 de marzo y el jueves 26 fue realizada una búsqueda de campo en Rosarito, a cargo de la Fundación Internacional Todos Somos Erik Carrillo, A.C.

“Hoy les escribo con mucha preocupación y tristeza. Un compatriota nuestro se encuentra desaparecido desde el 10 de marzo. Ese día, alrededor del mediodía, salió presuntamente a comprar una cadena y no ha regresado. Sus celulares fueron entregados por un señor a su compañera permanente, Verónica, en el Barrio Matamoros”, conforme al mensaje compartido en redes sociales.

Agregaron que la familia está en Colombia “viviendo momentos muy difíciles”, por lo que buscan que dicha comunidad radicada en la entidad se una para ayudarse.

“Como colombianos, debemos cuidarnos, protegernos y apoyarnos entre todos. Nuestra solidaridad puede dar esperanza a su familia y ayudar a que este compatriota regrese sano y salvo”, expresaron.

De acuerdo a la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas del gobierno estatal, Eyder Andrés tiene 24 años de edad y mide 1.80 metros; viste tenis negros con suela blanca, playera gris y pantalón de mezclilla negro, además de una crucifijo de acero con una cruz adiamantada.

También tiene tatuajes de un cristo, un ángel y Pablo Escobar, en el brazo izquierdo; le sigue un “medio blackout” en la muñeca izquierda, una imagen de espigas, y el nombre “Ethan” en el cuello, así como perforaciones en ambas orejas y una cicatriz lineal en la mano izquierda.

Ficha de búsqueda

Eddie Carrillo, presidente de la asociación civil, declaró a la prensa este jueves que se acercó la familia y expareja para dar a conocer el caso, además de que también se activó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

“Me comentan que no saben si desapareció en Tijuana o Rosarito. Ayer (miércoles) fue la comunicación que tuve con ellos y me comuniqué con la Fiscalía del Estado. Están trabajando en la investigación. Lo que se está trabajando es que, pensamos, que no pudo salir de Tijuana, pero se está trabajando en la ‘sábana’ de llamadas (informe técnico) de su teléfono celular”, detalló.

Carrillo agregó que ha trabajado con “cinco desapariciones de colombianos”, mismas que han sido en circunstancias diferentes en la localidad.

De acuerdo a los datos recabados por la prensa local, tanto la fundación citada como la cónsul de Colombia en la región, Maryory Pabón, acudieron a la FGE para reunirse con las autoridades.

Posteriormente, el fiscal regional de Playas de Rosarito, Arturo Mandujano, declaró a los medios locales que la última comunicación del joven se registró cuando estaba por el Corredor 2000 y que habría salido de Tijuana en motocicleta, además de que reportó un percance, pero que estaba bien.

Por último, hubo una segunda llamada para decir que encontraba en buen estado, pero durante dicha plática se percibieron “ruidos extraños”; más tarde, fue registrada otra comunicación con la pareja actual, pero contestó alguien desconocido, sin que se brindaran más detalles oficiales.