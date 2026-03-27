Caen presuntos líderes del “cártel inmobiliario” en Tijuana

Emmanuel Aurelio y Christian Pablo, presuntos líder del llamado "cártel inmobiliario" en Tijuana, Baja California. Foto: Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California

ENSENADA, B.C., (apro) .- Dos sujetos fueron arrestados tras ser acusados de presuntamente encabezar el llamado “Cártel Inmobiliario” en el municipio de Tijuana, Baja California, que de manera “violenta y furtiva” se apropió de al menos 50 unidades habitacionales.

Lo anterior fue informado el jueves 26 de marzo por autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), en referencia a la captura de Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”.

Conforme a datos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a ellos se les señala de los delitos de extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa.

Propiedades despojadas por el cártel inmobiliario en Tijuana. Foto: FGE.

“Quienes constituyeron el denominado ‘cartel inmobiliario’ en Baja California. De acuerdo con las investigaciones, ambos individuos están relacionados con un hecho de apropiación violenta y furtiva de 50 unidades habitacionales”, afirmó la dependencia estatal mediante un comunicado.

Refirieron que las casas están ubicadas en las calles Alta Mar y Baja Mar del fraccionamiento Laderas del Mar Segunda Sección, en Playas de Tijuana.

FGE asegura propiedades despojadas por el cártel inmobiliario en Tijuana. Foto: FGE.

Según los datos, Christian Pablo y Emmanuel Aurelio encabezaban grupos de sujetos armados que arribaban a bordo de diversos vehículos para apoderarse de inmuebles y predios, desalojando a sus ocupantes.

La FGE indicó que el primero fue detenido este 26 de marzo, a las 13:30 horas, en la calle Paseo Mil Cumbres, en la colonia Cumbres de Juárez, mientras que el segundo fue capturado en la Calle Sánchez Taboada, en la colonia Revolución, en dicha ciudad fronteriza.

Agregaron que tras el arresto fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso legal correspondiente.