Capturan a dos presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en Oaxaca y Veracruz

Los dos hombres presuntamente vinculados a una célula delictiva que opera en Oaxaca y Veracruz. Foto: Fiscalía General del Estado de Veracruz

OAXACA, Oax., (apro) .- Detienen a dos personas vinculadas a una célula delictiva que opera entre Oaxaca y Veracruz a los que les decomisaron armas, droga y uniformes apócrifos, así como dos vehículos con logotipos de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

La Fiscalía obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de dos hombres identificados como U.J.C. y R.R.J., por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, usurpación de funciones públicas o de profesión, uso indebido de condecoraciones y uniformes, así como portación de armas prohibidas.

Durante recorridos de vigilancia, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detectaron dos vehículos sospechosos: una camioneta Honda CR-V gris sin placas de circulación, con y cristales rotos, y logotipos de la FGR, así como un Nissan March con placas del estado de Veracruz y distintivos de la Fiscalía de esa entidad.

De acuerdo con las indagatorias, ambos sujetos estarían presuntamente vinculados con una célula delictiva dedicada a diversas actividades ilícitas en la zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca.

La detención de U.J.C. y R.R.J., se llevó a cabo mediante un despliegue táctico de disuasión y prevención del delito en jurisdicción de Tezonapa, Veracruz, y en el municipio de Cosolapa, Oaxaca.

En el operativo participaron las Fiscalías de Oaxaca y Veracruz, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), las Secretarías de Seguridad Pública de ambas entidades, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Al solicitar a los ocupantes que se identificaran, éstos reaccionaron de manera agresiva, evasiva y amenazante. Durante la inspección, los agentes localizaron armas de fuego visibles en uno de los vehículos. En ese momento, uno de los sujetos intentó huir escalando una barda, pero fue alcanzado y detenido.

Como resultado del operativo, se aseguraron tablas de castigo con siglas del CJNG, armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico, pasamontañas, ponchallantas, logotipos adheribles de instituciones de seguridad, credenciales para votar de distintas personas, así como diversas dosis de marihuana y cristal.

Tras su detención, ambos sujetos fueron trasladados para su certificación médica y posteriormente puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

En audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención; sin embargo, ambos detenidos se acogieron al término constitucional, por lo que se fijó la continuación de la audiencia para resolver su situación jurídica, imponiéndoles como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Las investigaciones ministeriales señalan que los detenidos podrían estar relacionados con el grupo criminal conocido como “El Tigre”, que opera principalmente en Veracruz. Asimismo, se les vincula con bloqueos carreteros y la quema de vehículos en caminos y carreteras de esa entidad.