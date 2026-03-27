Carlos Salinas y Manlio Fabio Beltrones podrían ser llamados a comparecer por caso Colosio

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo., (apro) .- Magistrados federales solicitaron hacer comparecer a exservidores públicos señalados de presuntos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez, sentenciado por el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, en los que se ven involucrados también Manlio Fabio Beltrones y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Integrantes del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México, al resolver el recurso de revisión 192/2025, el pasado jueves 26, determinaron que se debe reponer un juicio de amparo promovido por Mario Aburto contra el no ejercicio de acción penal por actos de tortura que presuntamente sufrió luego de su detención el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, tras el ataque al excandidato presidencial por el PRI, que derivó en su muerte.

Los magistrados encontraron vicios procesales en el amparo resuelto por la jueza federal, Paloma Xiomara González González, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de la capital del país, esto porque no ordenó comparecer a los terceros interesados en el juicio de garantías, tal como establece la Ley de Amparo, es decir, a los denunciados.

“Estamos ante un no ejercicio de la acción penal y las personas que les beneficia esta circunstancia no fueron llamadas, ni emplazadas al juicio constitucional, lo cual tienen derecho de conformidad con lo que dice el artículo 5 de la Ley de Amparo a conocer y confrontar en todo caso la pretensión del quejoso (Mario Aburto) en este juicio de amparo”, sostuvo el magistrado Alberto Torres Villanueva.

Ante esto, por unanimidad los integrantes del Colegiado determinaron se debe reponer todo el procedimiento original y dictar una nueva sentencia, que abre la posibilidad de que se ejerza acción penal contra exservidores públicos denunciados por tortura por Mario Aburto, dentro de la averiguación previa 2080/94.

Proceso publicó el 13 de febrero de 2024, que la Fiscalía General de la República (FGR) descartó el ejercicio de acción penal contra funcionarios o exfuncionarios, entre ellos Manlio Fabio Beltrones y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, por supuestamente torturar a Mario Aburto.

La FGR determinó que no se encontraron elementos para acreditar que el homicida de Colosio haya sufrido estas violaciones. Es precisamente este no ejercicio de acción penal que busca anular Aburto para reactivar el proceso penal en el que se dice víctima.

En el expediente de amparo consultado, Aburto Martínez señaló que fue objeto de tortura física y psicológica tras su detención y hasta su traslado a la Ciudad de México, que le dejaron secuelas y marcas en el cuerpo.

Además, de que su madre y sus hermanas también fueron víctimas de actos similares a manera de presión para que emitiera una declaración.

El pasado lunes 23 de marzo se cumplieron 32 años de la muerte de Colosio. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó indultar a Mario Aburto, al exponer que se trata de un asunto de Estado.