Colapsa el sistema digital en Tlajomulco; dejan sin trámites y pagos a ciudadanos

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Desde el 17 de marzo, el Ayuntamiento de Tlajomulco opera con su sistema digital prácticamente inhabilitado, en medio de versiones encontradas sobre el origen de la falla: mientras autoridades la atribuyen a un problema eléctrico, fuentes internas apuntan a un intento de hackeo que evidenció deficiencias en un sistema ya obsoleto.

La falla dejó a miles de habitantes sin posibilidad de pagar predial, agua o realizar trámites esenciales, en uno de los municipios con mayor crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante diez días, la administración municipal no ha logrado restablecer servicios clave ni ofrecer una fecha precisa de solución, mientras crecen las afectaciones para ciudadanos, notarios y sectores que dependen de la operatividad del gobierno electrónico.

El problema, de acuerdo con versiones internas, es que la administración pasada operaba con un sistema de cómputo administrativo obsoleto y con deficiencias. Esta situación habría quedado en evidencia tras el intento de hackeo, lo que derivó en fallas que afectaron el funcionamiento general de la plataforma.

Desde entonces, el sistema ha sido restablecido de manera parcial y progresiva, sin que hasta el momento exista certeza sobre la fecha en que quedará completamente normalizado.

Las mismas fuentes señalaron que el intento de intrusión provino de un agente externo y que, a raíz de ello, se detectaron deficiencias en la infraestructura tecnológica. El municipio trabaja en la actualización o sustitución del sistema, incluso con apoyo de nuevas plataformas y software.

Versión oficial y servicios detenidos

El gobierno municipal sostuvo, por medio de una ficha informativa, que la causa fue una variación en el suministro eléctrico que afectó su centro de datos y provocó fallas en cadena en la infraestructura tecnológica. Sin embargo, hasta el momento, ni el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, ni ningún otro funcionario han ofrecido una explicación directa a la ciudadanía.

La interrupción impactó trámites catastrales, pagos en línea, licencias de giro y de construcción, así como cobros de agua, multas de inspección y vigilancia, y servicios en mercados. La plataforma digital permanece fuera de operación.

Algunos servicios continúan activos, como el Registro Civil, cartas de residencia, servicios médicos, dictámenes de Protección Civil, cobros de tianguis, licitaciones y multas de movilidad.

Ante la contingencia, el Ayuntamiento informó que no aplicará multas ni recargos en pagos de predial y agua, y mantendrá los descuentos por pronto pago.

Sin fecha para el restablecimiento total

El impacto alcanzó procesos legales, por lo que el Ayuntamiento de Tlajomulco acordó suspender plazos en transmisiones patrimoniales para evitar sanciones a contribuyentes, debido a que los notarios cuentan con tiempos legales para realizar pagos y, de no cumplirlos, se hacen acreedores a multas.

El regidor de Morena, Alberto Fernando Martínez Gutiérrez, indicó que la información oficial apunta a que dos servidores antiguos resultaron dañados tras la falla eléctrica, lo que impidió recuperar datos de inmediato.

Según la información proporcionada al edil, la falla eléctrica provocó que dos servidores antiguos se “tronaran”. Rodolfo Flores, coordinador de Innovación del municipio, explicó que estos equipos estaban próximos a ser reemplazados, pero la falla ocurrió antes de que se realizara la migración de información a nuevos sistemas, lo que impidió recuperar los datos.

La interrupción, manifestó el edil de Morena, ha generado un impacto significativo en los habitantes de Tlajomulco; señaló que esta paralización está “atorando” a la gente en sus trámites básicos y afectando la operatividad del Ayuntamiento.

Ante esta problemática, la fracción de Morena exigió una pronta solución y advirtió que solicitará sanciones si se comprueba omisión o negligencia por parte de algún funcionario público.

Por su parte, el regidor del PRI, Marcos Rosalio Torres, confirmó que la falla ha generado problemas para los habitantes al intentar realizar pagos de predial y agua, y señaló que se deben revisar posibles responsabilidades administrativas.

Ante esta situación, se promueve la ampliación de los descuentos por pago anticipado hasta abril, e incluso una excepción hasta mayo, para compensar las afectaciones causadas por la interrupción del sistema.

El regidor Torres enfatizó la preocupación respecto a que la falla pueda derivar de omisiones, ineficiencia o falta de capacidad de servidores públicos. En ese caso, sostuvo, deberán tomarse medidas, incluida la separación de los responsables.

“Si este problema fue por omisión o ineficiencia de algún servidor público, se deben tomar medidas, porque ha afectado a la población de Tlajomulco. Si hubo falla o imprudencia, estamos solicitando que se les dé de baja; esto no puede volver a ocurrir”, afirmó.

No obstante, un medio local difundió que el problema derivó de la falta de acceso a claves del sistema por parte de la administración anterior, versión que el Ayuntamiento no corroboró.

Las autoridades estiman que la normalización de servicios ocurrirá de forma gradual durante la semana de Pascua. Mientras tanto, trabajan en la actualización o sustitución del software, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad tecnológica del municipio.

A partir de Semana Santa: se espera la operación de cartas de residencia, servicios médicos, dictámenes de Protección Civil, cobros de tianguis, convocatorias, licitaciones y multas de movilidad.

Para la semana de Pascua: se prevé la reactivación de licencias de giro y de construcción, cobros de agua potable, multas de inspección y vigilancia, y servicios en mercados.