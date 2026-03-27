Derrumbe en mina de oro en Rosario, Sinaloa, mantiene atrapados a cuatro mineros

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un derrumbe provocó que cuatro trabajadores de una mina quedaran atrapados al interior de esta y tras dos días de trabajos por parte de autoridades locales, será la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) quienes asuman las tareas de rescate.

El derrumbe ocurre en la mina Santa Fe por un deslave provocado por un derrame de jale que atrapó a cuatro trabajadores de la empresa Industrial Minera Sinaloa que trabaja en la comunidad serrana de Chele, al sur de Sinaloa.

El accidente ocurre poco después del mediodía del 25 de marzo, y reportado hasta el día siguiente a las autoridades locales, según informó la SSPC, y hasta el momento no se ha logrado el rescate de estas personas.

Tras estos eventos la CNPC desplegó lo que llaman Misión de Enlace y Coordinación (ECO), encabezada por la coordinadora Laura Velázquez Alzúa.

En un primer momento el derrumbe dejó atrapados a 25 trabajadores de la cuadrilla que se encontraba realizando excavaciones. Los mineros que lograron salir lo hicieron por sus propios medios, en total, 21 de ellos.

De acuerdo a la CNOC en el lugar se mantiene la ventilación constante al interior de la mina para asegurar las condiciones de soporte de vida, se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro.

Simultáneamente, se realiza una excavación vertical con equipo de perforación de punta de diamante, con el objetivo de alcanzar una profundidad de hasta 300 metros para establecer contacto y suministrar insumos vitales, mientras los equipos se preparan para labores de búsqueda mediante contrapozos con descenso a rapel.

En los trabajos de rescate también participa personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y especialistas de la Secretaría de Marina.

Parte de los trabajos ha sido cerrar la zona de la mina y el acceso del camino a la sindicatura de Cacalotán para permitir el paso de la maquinaria especializada y los vehículos de emergencia.