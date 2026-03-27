Desmiembran cuerpo y lo dispersan en tres colonias de Tula, Hidalgo

Una patrulla municipal de Tula de Allende, Hidalgo. Foto: Facebook: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tula de Allende Hgo

HIDALGO (apro) .- En tres puntos diferentes del municipio de Tula de Allende, Hidalgo, fueron localizados restos humanos la mañana de este viernes 27 de marzo.

En la colonia San José, una cabeza; en la colonia Alvarado, una pierna y un brazo, y en la colonia El Crestón, el resto de un cuerpo.

Se confirmó que las piezas corresponden a un mismo individuo, cuya identidad aún no ha sido acreditada, pero, para las autoridades, los fragmentos coinciden como para corroborar que es el cuerpo desmembrado de una sola víctima.

Tula, y municipios aledaños de esa región situada al suroeste del estado, es parte de una disputa entre las dos principales células del otrora cártel único de El H, Los H o Los Solas, dedicado al comercio de drogas y al robo de combustibles mediante tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En ese municipio fueron halladas dos cabezas humanas en la semana del 15 al 21 de febrero, con textos amenazantes. La última, el sábado 21, en la colonia Xochitlán de las Flores, en una hielera; sobre ese recipiente había un mensaje escrito en una cartulina blanca: "1x1", lo que autoridades interpretaron como una posible represalia.

Tres días antes, dentro de una bolsa negra de la que escurría líquido hemático, y en una cubeta, fue encontrada la primera cabeza humana en Tula, en la calle Hermenegildo Galeana del Barrio Alto, igualmente con un mensaje amenazante, aparentemente contra el grupo del Bárcenas o Los Bárcenas, otra de las células del huachicol local.

Asimismo, el lunes 2 de marzo fue localizado un cuerpo del género masculino, sin vida, en estado de descomposición, y sin cabeza, en las cascadas de la colonia Xochitlán de las Flores, en Tula. Para las autoridades de seguridad, el cadáver degollado podría coincidir con alguna de las dos cabezas humanas encontradas previamente.

Fue tras los primeros actos de violencia extrema del año que el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció en entrevista (23 de febrero) que, a la guerra entre dos facciones del cártel de Los H por el control territorial de aquella región, también se habían sumado otros grupos en disputa.

“Hay la participación de, digamos, distintos grupos organizados, entre ellos mismos y con otros. No es tampoco conveniente, porque es una cuestión de seguridad nacional, estar siendo muy precisos en la información”, externó.

Sobre si su gobierno veía algún riesgo mayor porque más agrupaciones delictivas se hayan sumado a la disputa que ya existía entre las dos principales células del otrora cártel único de Los H, el mandatario contestó que “son los que en el transcurso del tiempo se han establecido aquí; ellos mismos se han encargado de estarse peleando el territorio”.

Por los hallazgos de este 27 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una carpeta de investigación, mientras tanto, los sitios son procesados para esclarecer las circunstancias del delito.