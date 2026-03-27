Detienen al “Comandante Galindo”, presunto líder del CJNG en el Edomex

MALINALCO, Edomex., (apro) .- Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región oriente del Estado de México, fue detenido en el municipio de Malinalco, donde se había refugiado para evadir la acción de la justicia.

Es investigado por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud, cometidos en municipios como San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba.

Fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por hechos ocurridos en el año 2025, cuando la víctima fue privada de la libertad por Ramiro Ulises, alias “Comandante Galindo”, y tres personas más, quienes auxiliados con armas de fuego lo trasladaron a un inmueble diverso ubicado en un municipio de la zona.

Los probables implicados se habrían ostentado como integrantes del CJNG y le habrían exigido a la víctima trasladar narcóticos a Tijuana y Baja California; de no acceder, lo amenazaron con atentar contra su vida y la de sus familiares.

Para evadir la acción de la justicia, el “Comandante Galindo” habría cambiado su domicilio hacia el municipio de Malinalco, desde donde presuntamente ordenaba la comisión de actividades ilícitas.

Una vez que fue ubicado, fuerzas de seguridad federales y estatales, en coordinación con la Fiscalía mexiquense (FGJEM), realizaron un despliegue operativo que permitió su captura.

Información del Mando Unificado Zona Oriente, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la 37 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y la FGJEM, permitió identificar a este sujeto como líder de una célula criminal autodenominada “Operativa Delta”, brazo del CJNG.

Sus principales actividades delictivas son el robo de hidrocarburos, venta de narcóticos, privación de la libertad, y se investiga su participación en otros hechos como trata de personas, secuestro, lavado de dinero y homicidio.

El “Comandante Galindo” fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.