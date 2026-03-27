Diputado morenista vive en residencial de lujo que fue cuestionado por Sheinbaum en la mañanera

QUERÉTARO, Qro., (apro) .- La mañana del 5 de febrero, el diputado federal de Morena, Luis Humberto Fernández Fuentes, le aplaudió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conmemoración de la Constitución de 1917 y, por la tarde de ese mismo día, festejó el cumpleaños de Mario Calzada Mercado.

La convivencia fue en “Viñedos del Polo”, una zona residencial exclusiva mencionada en la mañanera, conferencia en la que la mandataria acusó a los Calzada de abusar del agua de uso agrícola en su desarrollo inmobiliario, mientras “la gente a un lado no tiene agua”.

Ese jueves en una conferencia, Fernández Fuentes reconoció que él habita en un predio del “exclusivo desarrollo residencial campestre con lotes rodeados de viñedos y paisajes serenos, con modernas comodidades y amenidades de primer nivel”, según refiere el portal oficial del desarrollo.

“Yo he vivido ahí desde antes que estuviera en la política. Esa casa está declarada. Llevo muchísimos años, desde antes que me dedicara a la política. No le veo contradicción alguna, sobre todo porque yo he tenido una actividad privada previa a mi vida pública, esa casa es muy, muy anterior a cualquier cargo que tuviera. Ustedes saben que me dedicaba, previo a ser senador, me dedicaba a la consultoría, me sigo dedicando, entonces no le veo yo incongruencia”.

Luis Humberto Fernández reconoció que el inmueble lo compró hace 16 o 17 años, es decir, entre 2009 y 2010, directamente a la empresa inmobiliaria de los Calzada y aunque dijo que no había incursionado en política, en 2006 ya era “coordinador en la segunda circunscripción de Redes Ciudadanas a favor del candidato del PRD a la Presidencia de la República (Andrés Manuel López Obrador)”.

“Yo tenía una vida privada, yo apoyaba a Andrés Manuel como actor privado, no tenía ningún cargo desde el 2003, como lo hicimos muchísimos miles de mexicanos, no queríamos cargos, no buscábamos nada, éramos militantes del proyecto”, sostuvo.

Su perfil curricular alojado en el “Sistema de Información Legislativa” del Gobierno de México indica que de 2010 a 2011 fue “delegado de la alianza PAN-PRD-PT-MC en las elecciones para gobernador de Oaxaca, Guerrero y del Estado de México” y que, en 2012, fue el “coordinador del Consejo Asesor en la campaña del candidato del PRD a jefe de Gobierno en el Distrito Federal (Miguel Ángel Mancera)”.

Cuando Proceso intentó preguntar durante la conferencia, el monto del dinero que costó la propiedad, el diputado federal se negó a transparentar el costo.

“¿Cuánto costó ahí el…?”.

“Ah, no, ya no, ahí está en mi declaración patrimonial, pero lo compré muy barato, muy, muy barato”, sostuvo, al asegurar que adquirió la propiedad hace varios años.

De acuerdo con la página de la zona residencial “Viñedos del Polo”, en la actualidad el precio por metro cuadrado de tierra es ofertado “desde 6 mil 912 pesos x m2” y con terrenos que cuentan con una superficie desde 663 m2 hasta 2,000 m2, cada uno de los “lotes residenciales campestres”.

Al consultar seis declaraciones patrimoniales de Fernández Fuentes, que están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, no aparece con detalle el inmueble adquirido a la empresa de los Calzada y su costo.

Por ejemplo, en una declaración de 2021, cuando era funcionario en la Secretaría de Educación Pública (SEP), solo reconoció dos inmuebles: uno de 83 metros cuadrados, adquirido en 2014 a crédito, de 1 millón 868 mil pesos y otro de 90 metros cuadrados adquirido en 2015, también a crédito, de 1 millón de pesos.

En 2023, cuando todavía era titular de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, declaró un inmueble con un valor de 9 millones 179 mil 170 pesos, adquirido en 2022, de 355 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 152 metros cuadrados de superficie, sin especificar a quién lo compró.

En otra declaración de 2024, ya como diputado federal, reconoció cuatro inmuebles: dos departamentos, una casa y un terreno, sin detallar la fecha de la adquisición ni su costo.

Este reportero le preguntó a Fernández Fuentes si consideraba que el lugar donde vive es de lujo y esto respondió:

“Pues mira, yo te puedo decir que yo compré muy, muy económico, pues a mí sí me gusta donde vivo, pero pues ya así juicios de valor, pues cada quien tendrá su opinión”.

“¿Para usted es un lugar de lujo?”, le fue insistido.

“No, no creo que sea un lugar de lujo, pero está padre, eso sí te lo puedo decir”, soltó.

Luis Humberto confirmó que al ser vecino del lugar también tiene derecho a usar el espacio para esquí acuático, aunque aclaró que él no lo practica.

El morenista se dijo ofendido cuando le fue preguntado si Mario Calzada Mercado era su compadre o si existía algún compadrazgo.

“¿Con Mario Calzada hay un compadrazgo con usted?”, fue la pregunta.

“No, de ninguna forma. La pregunta se me hace tendenciosa y hasta ofensiva. ¿Por qué sería mi compadre?”.

En fotos que hizo públicas en su cuenta de Facebook el reportero Facundo Ugalde González, el 5 de febrero pasado, se ve a Luis Humberto Fernández Fuentes conviviendo con los hermanos Mario y Miguel Calzada, así como con el primo de ambos, el exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, con motivo del cumpleaños de Miguel.

“Hoy coincidí en una amena reunión con el exgobernador José Calzada, los diputados federales Mario Calzada y Luis Humberto Fernández, así como mi compañero de Universidad Miguel Calzada. (...) Una muy amena y agradable convivencia para festejar a mi amigo y compañero de la Universidad Mario Calzada...”, escribió Ugalde.

Otro de los periodistas que acudió al lugar confirmó que comieron mariscos, que el diputado de Morena estuvo en el festejo, así como que ahí se enteraron de que Luis Humberto es vecino de Mario Calzada y que sus viviendas están frente al lago artificial.

Fernández Fuentes también aseguró que él no se había percatado de que la familia Calzada usara pipas para distribuir el agua en las colonias vecinas del residencial donde habitan, aunque era ampliamente conocida esta práctica desde hace años, denunciada por la presidenta en la mañanera esta semana.

El político representa en parte a la zona norte del municipio de Querétaro, donde incluso habitantes han hecho manifestaciones por la falta de agua.

En las fotos, además del diputado federal del PRI, Mario Calzada Mercado; y Miguel Calzada Mercado, exdirigente estatal de ese partido en Querétaro y presidente de la Federación Mexicana de Polo, también estaba presente el exgobernador de Querétaro, por el partido tricolor, José Eduardo Calzada Rovirosa (2009-2015), amigo de Enrique Peña Nieto.