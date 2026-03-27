Fiscalía de Michoacán apela liberación de 11 policías señalados de participar en bloqueos

El fiscal general de Michoacán Carlos Torres Piña. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- La Fiscalía General del Estado (FGE) decidió apelar la decisión emitida por un juez de control que permitió la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo, que presuntamente habrían participado en la quema de autos y bloqueos registrados en Michoacán tras la detención y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El juzgador concedió el pasado 23 de marzo la suspensión condicional de proceso que fue solicitada por la defensa de los uniformados, ya que el delito por el que fueron vinculados, lo permitió.

A través de un comunicado oficial emitido este viernes, el Poder Judicial del Estado informó que la determinación del juzgador de oralidad penal fue apelada, por lo que el asunto ya se encuentra en segunda instancia y será revisado de manera inmediata por una magistratura penal, para emitir una determinación al respecto.

Además, informó que el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar, investigar y sancionar el actuar de los integrantes del Poder Judicial, está atento a este asunto.

Tras la liberación de los policías, el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, reiteró que la detención se registró luego de detectar que enviaban información a un grupo criminal.

Inicialmente, el 24 de febrero último, Torres Piña dio a conocer que los uniformados presuntamente participaron en los bloqueos y quemas, que iban encapuchados, con insignias de un grupo delictivo, y que, salvo uno, todos son de Jalisco.

No obstante, el Ministerio Público sólo solicitó su vinculación a proceso por narcomenuedo, debido a posesión simple de metanfetaminas.