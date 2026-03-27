Frayba denunció caso de tortura y fabricación de delitos en contra de comerciante de Tapachula. Foto: Especial

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que denunció ante instancias internacionales un presunto caso de tortura, detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de Oscar Trinidad Carbajal, comerciante originario de Tapachula, ocurrido en noviembre de 2025.

De acuerdo con la documentación presentada, el 4 de noviembre Oscar Trinidad fue detenido sin orden judicial por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) mientras transitaba por la ciudad. Posteriormente fue trasladado a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, donde presuntamente le exigieron dos millones de pesos. Ante su negativa, habría sido sometido a actos de tortura.

El informe señala que fue golpeado, asfixiado con bolsas de plástico, obligado a ingerir líquidos y agredido físicamente hasta perder el conocimiento. Incluso, se indica que los agentes tuvieron que practicarle reanimación cardiopulmonar tras dejar de respirar.

Horas después, Oscar Trinidad fue ingresado al Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tapachula con diagnósticos graves, entre ellos síndrome postparo cardíaco, lesión renal aguda y rabdomiólisis. Según la denuncia, los mismos agentes que lo custodiaban habrían intentado desacreditarlo ante el personal médico, asegurando que se encontraba bajo efectos de drogas.

Mientras tanto, su familia reportó haber enfrentado obstáculos para conocer su paradero. El 5 de noviembre, tras recorrer hospitales y oficinas de la Fiscalía sin obtener información, lograron ubicarlo al identificar su vehículo en instalaciones oficiales.

El caso también documenta que, durante su estancia hospitalaria, Oscar Trinidad continuó incomunicado y bajo amenazas. Posteriormente fue trasladado nuevamente a la Fiscalía, donde -según el testimonio recabado- continuaron las agresiones, incluso durante un traslado en ambulancia tras un accidente vehicular.

Las autoridades habrían iniciado procesos penales en su contra por delitos como resistencia y posesión de drogas, aunque la defensa sostiene que dichas acusaciones son inconsistentes, ya que Oscar se encontraba hospitalizado en el momento de la supuesta flagrancia.

El 7 de noviembre, pese a su estado de salud, un juez de control le impuso prisión preventiva dentro de la causa penal 517/2025. Desde entonces, el Frayba ha documentado nuevas agresiones, negligencias médicas e irregularidades en su expediente clínico.

Ante estos hechos, la familia y la organización presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de remitir información al Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y al Comité contra la Tortura.

El Frayba sostiene que este caso refleja un patrón más amplio de abusos, señalando al menos 20 situaciones similares documentadas entre 2010 y 2025 en Chiapas, algunas de ellas vinculadas directamente con las FRIP.

Entre las exigencias planteadas se encuentran: garantizar atención médica inmediata y adecuada para Oscar Trinidad, evaluar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva debido a su estado de salud, proteger a su familia frente a posibles represalias y realizar una investigación independiente contra los agentes involucrados.

La organización también hizo un llamado al Estado mexicano para garantizar justicia y poner fin a lo que califican como prácticas sistemáticas de tortura, corrupción e impunidad dentro del sistema penal.

Finalmente, colectivos y defensores de derechos humanos convocaron a la solidaridad nacional e internacional para visibilizar el caso y exigir acciones urgentes que garanticen la integridad y los derechos de la víctima.

La Fiscalía de Chiapas y autoridades de seguridad acusan a Óscar Trinidad Carbajal del delito de narcomenudeo, además de haber manejado inicialmente cargos como posesión de drogas y resistencia a la autoridad.

También se le imputó el delito de homicidio de un policía estatal (elemento “Pakal”). El policía murió en un accidente ocurrido cuando Óscar estaba detenido, esposado y bajo custodia era trasladado por agentes.

De acuerdo a la versión de las autoridades, Oscar esposado puso las cadenas en el cuello del policía que iba manejando, lo que provocó el accidente, el agente murió y hubo varios heridos, incluido el propio Óscar.

Sin embargo, estas acusaciones son fuertemente cuestionadas por su familia y organismos de derechos humanos, que denuncian irregularidades en su detención y proceso. Si hermana Pamela ha encabezado varias protestas tanto en Tapachula como en Tuxtla Gutiérrez.