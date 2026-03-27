Funcionario muere y deja sin contraseñas al Ayuntamiento de Tlajomulco; servicios quedan suspendidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, mantiene bloqueados diversos sistemas administrativos tras el fallecimiento de un funcionario vinculado al manejo de contraseñas de acceso a plataformas digitales utilizadas en la operación municipal.

La situación impide realizar trámites y pagos en dependencias locales, mientras autoridades trabajan para recuperar el control de los sistemas informáticos. El problema se detectó durante el proceso de transición administrativa, cuando personal municipal identificó que no contaba con las credenciales necesarias para ingresar a los programas que gestionan servicios y registros.

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El gobierno municipal confirmó que la falta de acceso afecta el funcionamiento de áreas que dependen de sistemas digitales para registrar operaciones y procesar información. La administración inició acciones técnicas para restablecer el servicio y recuperar el acceso a las bases de datos institucionales.

Versiones sobre el origen del bloqueo de sistemas en el Ayuntamiento

Autoridades municipales y reportes públicos han difundido distintas versiones sobre el origen de la falta de acceso a los sistemas informáticos.

Algunas versiones indican que el funcionario fallecido era la única persona que tenía las contraseñas necesarias para operar las plataformas digitales del ayuntamiento. De acuerdo con esta información, la ausencia de las credenciales impide ingresar a los sistemas que gestionan servicios administrativos y registros institucionales.

Otras versiones señalan que el problema se originó por la falta de entrega de credenciales durante el proceso de transición administrativa entre gobiernos municipales. Según estos reportes, el personal responsable de los sistemas no proporcionó las claves necesarias para la operación de las plataformas institucionales antes de dejar el cargo.

Hasta la redacción de esta noticia, las autoridades municipales no han informado de manera pública cuál de las versiones explica de forma definitiva la causa del bloqueo de los sistemas.

Pagos y trámites municipales se suspenden por falta de acceso a plataformas digitales

El bloqueo de los sistemas provocó la suspensión de pagos de predial, agua potable y otros trámites administrativos en el municipio. La interrupción afecta tanto a los servicios en línea como a los procesos internos en oficinas gubernamentales.

Personal del ayuntamiento informó a usuarios que la falta de acceso a las plataformas impide emitir recibos, registrar pagos y actualizar información en los sistemas administrativos. Mientras se mantiene la contingencia tecnológica, las dependencias municipales operan con procedimientos limitados.

Autoridades municipales señalaron que trabajan para restablecer el funcionamiento de los sistemas y reanudar los servicios en cuanto se logre recuperar el acceso a la infraestructura digital. El tiempo necesario para la recuperación depende de la complejidad técnica de los programas y de los mecanismos disponibles para restablecer las credenciales.

Autoridades trabajan en recuperación de sistemas durante transición administrativa

El incidente se registró en el contexto de la entrega-recepción entre administraciones municipales, proceso en el que servidores públicos deben transferir información, documentos y herramientas tecnológicas necesarias para la continuidad operativa.

La normativa estatal establece que los servidores públicos deben garantizar la disponibilidad de la información y los recursos bajo su responsabilidad durante el ejercicio de sus funciones y en los procesos de transición administrativa.

El gobierno municipal informó que mantiene labores técnicas para restablecer el funcionamiento de los sistemas informáticos y normalizar los servicios afectados. Mientras se resuelve la contingencia tecnológica, el ayuntamiento mantiene comunicación con usuarios y dependencias internas para informar sobre el estado de los servicios y las alternativas disponibles para la atención administrativa.