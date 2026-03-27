Monreal explica su frase sobre el gobernador de Puebla “que mandó asesinar a...” (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- En respuesta al reclamo que le hicieron panistas, el diputado Ricardo Monreal aclaró que cuando habló de un gobernador de Puebla que ordenó asesinar “a alguien” se refería a Mucio Martínez, quien fue gobernador de 1893 a 1911, durante el Porfiriato.

Luego de que la diputada federal panista Genoveva Huerta y el dirigente estatal del blanquiazul, Mario Riestra Piña, entregaran un escrito en el que le pedían a Monreal que aclarara una declaración que hizo en una rueda de prensa del 6 de marzo en esta entidad, Monreal mencionó que se refería al hecho histórico previo a la Revolución Mexicana.

Recordó que “Murcio” (sic) Martínez es señalado de haber mandado matar a los hermanos Aquiles y Máximo Serdán el 18 de noviembre de 1910, lo que derivó en que, dos días después, estallara la Revolución Mexicana.

Luego de que mencionar esto, se refirió al fallecido gobernador Miguel Barbosa, de quien dijo tuvo siempre una buena opinión, incluso de su esposa Rosario Orozco Caballero, quien es actualmente diputada federal por Morena.

Monreal consideró que este reclamo del PAN de Puebla es una postura “oportunista” y les recomendó leer sobre historia, por lo que enviaría a la diputada Huerta un ejemplar del libro que él escribió sobre Francisco I. Madero.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/5hFZQfNN1Y — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 27, 2026

En la entrevista que ofreció en San Lázaro, Monreal se refirió al exmandatario poblano como Murcio, cuando el nombre correcto es Mucio.

En la rueda de prensa a la que hicieron referencia los panistas, el líder de la fracción morenista mencionó que había habido un gobernador de Puebla que había ordenado un asesinato, sin concluir su frase.

Los panistas relacionaron las declaraciones del morenista con la muerte de Martha Erika Alonso, quien apenas tenía 10 días de haber asumido la gubernatura, y Rafael Moreno Valle, senador en funciones, ocurrida el 24 de diciembre de 2018, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaban.

En rueda de prensa pidieron a Monreal que, si tenía información sobre un hecho delictivo, estaba obligado por ley a presentar denuncia o cometería el delito de encubrimiento.